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Кипр
Лимасол
demos germasogeias
Квартиры
Квартиры с видом на море в demos germasogeias, Кипр
Гермасойя
28
Квартира
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62 объекта найдено
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Квартира 3 комнаты
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат
1/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 3 комнаты
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат
3/1 Этаж
€ 545,547
Продается квартира площадью 96 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Квартира 6 комнат
demos germasogeias, Кипр
6 Количество комнат
4/1 Этаж
€ 1,700,000
Продается квартира площадью 282 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 3 комнаты
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат
7/1 Этаж
€ 845,000
Продается квартира площадью 97 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Квартира 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 900,000
Продается квартира площадью 237 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат
3 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 590,000
Продается квартира площадью 166 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат
3 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 925,000
Продается квартира площадью 200 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 1 комната
Гермасойя, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,700,000
Продается 2-комнатная квартира на 30 этаже с панорамным видом на море. Обе спальни с ванными…
Квартира 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 1,400,000
Продается квартира площадью 187 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат
2 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 839,000
Продается квартира площадью 234 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 1 спальня
Гермасойя, Кипр
2 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 495,000
Продается квартира площадью 50 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат
197 м²
€ 2,500,000
iHome - новый высотный комплекс апартаментов класса "Люкс" в районе Муттайяка в Лимассоле, в…
Квартира 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат
2 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 658,000
Продается квартира площадью 103 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 600,000
Продается квартира площадью 125 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 450,000
Продается квартира площадью 125 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 1,300,000
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 1,900,000
Продается квартира площадью 237 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 1,600,000
Продается квартира площадью 90 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 4 спальни
demos germasogeias, Кипр
5 Количество комнат
3 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 2,500,000
Продается квартира площадью 183 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 767,500
Продается квартира площадью 90 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 747,000
Продается квартира площадью 90 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сост…
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 1,600,000
Продается квартира площадью 105 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 852,000
Продается квартира площадью 105 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 1 спальня
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат
2 ванных комнат
6/1 Этаж
€ 325,000
Продается квартира площадью 75 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…
Квартира 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 620,000
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается квартира площадью 160 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Квартира 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 750,000
Продается квартира площадью 160 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 635,000
Продается квартира площадью 210 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 1 спальня
demos germasogeias, Кипр
2 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 480,000
Продается квартира площадью 64 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 2,400,000
Продается квартира площадью 139 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
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