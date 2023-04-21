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Квартиры с видом на горы в demos germasogeias, Кипр

Гермасойя
28
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9 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в demos germasogeias, Кипр
Квартира 3 комнаты
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 2/1 Этаж
€ 319,900
Продается квартира площадью 99 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Квартира 3 спальни в demos germasogeias, Кипр
Квартира 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 635,000
Продается квартира площадью 210 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 1 спальня в demos germasogeias, Кипр
Квартира 1 спальня
demos germasogeias, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 490,000
Продается квартира площадью 88 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
Квартира 3 спальни в demos germasogeias, Кипр
Квартира 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 1,111,950
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 4 спальни в demos germasogeias, Кипр
Квартира 4 спальни
demos germasogeias, Кипр
5 Количество комнат 2 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 2,245,980
Продается квартира площадью 328 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 2 спальни в demos germasogeias, Кипр
Квартира 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 400,000
Продается квартира площадью 59 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 2 спальни в demos germasogeias, Кипр
Квартира 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,500
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 588,000
Продается квартира площадью 163 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 7/8 Этаж
€ 930,000
Продается квартира площадью 248 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на девятом этаже и со…

Параметры недвижимости в demos germasogeias, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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