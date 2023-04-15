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Купить вилла с бассейном в demos agiou athanasiou, Кипр

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3 объекта найдено
Вилла 6 комнатв demos agiou athanasiou, Кипр
Вилла 6 комнат
demos agiou athanasiou, Кипр
6 Количество комнат Количество этажей 3
€ 2,950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 465 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
Вилла 3 спальнив demos agiou athanasiou, Кипр
Вилла 3 спальни
demos agiou athanasiou, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 280 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Вилла 4 спальнив Agios Athanasios, Кипр
Вилла 4 спальни
Agios Athanasios, Кипр
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из 2 спальных к…

Параметры недвижимости в demos agiou athanasiou, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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