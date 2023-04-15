Купить вилла в demos agiou athanasiou, Кипр

Вилла 6 спален Agios Athanasios, Кипр 9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2

€ 1,100,000

Продается 2-этажная вилла площадью 455 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…