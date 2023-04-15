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Купить таунхаус в demos agiou athanasiou, Кипр

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальнив Agios Athanasios, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Agios Athanasios, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 550,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…

Параметры недвижимости в demos agiou athanasiou, Кипр

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