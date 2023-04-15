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Купить недвижимость с видом на море в demos agiou athanasiou, Кипр

18 объектов найдено
Вилла 6 комнатв demos agiou athanasiou, Кипр
Вилла 6 комнат
demos agiou athanasiou, Кипр
6 Количество комнат Количество этажей 3
€ 2,950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 465 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
Квартира 3 комнатыв Agios Athanasios, Кипр
Квартира 3 комнаты
Agios Athanasios, Кипр
3 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 310,000
Продается квартира площадью 104 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 3 спальнив Agios Athanasios, Кипр
Квартира 3 спальни
Agios Athanasios, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 10/1 Этаж
€ 3,600,000
Продается квартира площадью 310 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на одиннадцатом этаже…
Квартира 4 комнатыв Agios Athanasios, Кипр
Квартира 4 комнаты
Agios Athanasios, Кипр
4 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 620,000
Продается квартира площадью 155 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 1 спальняв Agios Athanasios, Кипр
Квартира 1 спальня
Agios Athanasios, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 285,000
Продается квартира площадью 90 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
Квартира 2 спальнив Agios Athanasios, Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Athanasios, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 10/1 Этаж
€ 1,250,000
Продается квартира площадью 166 кв. м. в Лимассоле на стадии строительства. Квартира располо…
Квартира 3 спальнив Agios Athanasios, Кипр
Квартира 3 спальни
Agios Athanasios, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 1,300,000
Продается квартира площадью 270 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальняв Agios Athanasios, Кипр
Квартира 1 спальня
Agios Athanasios, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 225,000
Продается квартира площадью 60 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Вилла 3 спальнив demos agiou athanasiou, Кипр
Вилла 3 спальни
demos agiou athanasiou, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 280 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Квартира 3 спальнив Agios Athanasios, Кипр
Квартира 3 спальни
Agios Athanasios, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 7/1 Этаж
€ 4,500,000
Продается квартира площадью 315 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на восьмом этаже и со…
Квартира 2 спальнив Agios Athanasios, Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Athanasios, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 365,000
Продается квартира площадью 92 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
Квартира 2 спальнив Agios Athanasios, Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Athanasios, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 545,000
Продается квартира площадью 134 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальнив Agios Athanasios, Кипр
Квартира 3 спальни
Agios Athanasios, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 890,000
Продается квартира площадью 229 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 2 спальнив Agios Athanasios, Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Athanasios, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 7/1 Этаж
€ 1,380,000
Просторная 2-комнатная квартира, расположенная в прибрежном элитном комплексе. Недвижимость …
Вилла 4 спальнив Agios Athanasios, Кипр
Вилла 4 спальни
Agios Athanasios, Кипр
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
Квартира 2 спальнив Agios Athanasios, Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Athanasios, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 9/1 Этаж
€ 2,200,000
Продается квартира площадью 150 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена насемнадцатом этаже и…
Квартира 1 комнатав Agios Athanasios, Кипр
Квартира 1 комната
Agios Athanasios, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 525,000
Современный жилой проект, состоящий из 3 пятиуровневых многоквартирных домов, расположенных …
Квартира 1 комнатав Agios Athanasios, Кипр
Квартира 1 комната
Agios Athanasios, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 489,000
Современный жилой проект, состоящий из 3 пятиуровневых многоквартирных домов, расположенных …

Параметры недвижимости в demos agiou athanasiou, Кипр

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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