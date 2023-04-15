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Купить квартиру с бассейном в demos agiou athanasiou, Кипр

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Agios Athanasios, Кипр
Квартира 3 спальни
Agios Athanasios, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 1,300,000
Продается квартира площадью 270 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 2 спальнив Agios Athanasios, Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Athanasios, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 390,000
Продается квартира площадью 85 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Квартира 2 спальнив Agios Athanasios, Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Athanasios, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 365,000
Продается квартира площадью 92 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и состо…

Параметры недвижимости в demos agiou athanasiou, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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