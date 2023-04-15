Купить недвижимость в demos agiou athanasiou, Кипр

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demos agiou athanasiou
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Квартира 2 спальни
Agios Athanasios, Кипр
3 Количество комнат
2 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 385,000
Продается квартира площадью 141 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Вилла 6 комнат
demos agiou athanasiou, Кипр
6 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 2,950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 465 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
Квартира 3 комнаты
Agios Athanasios, Кипр
3 Количество комнат
2/1 Этаж
€ 330,000
Продается квартира площадью 84 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Квартира 3 комнаты
Agios Athanasios, Кипр
3 Количество комнат
1/1 Этаж
€ 310,000
Продается квартира площадью 104 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 3 спальни
Agios Athanasios, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
10/1 Этаж
€ 3,600,000
Продается квартира площадью 310 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на одиннадцатом этаже…
Квартира 4 комнаты
Agios Athanasios, Кипр
4 Количество комнат
1/1 Этаж
€ 620,000
Продается квартира площадью 155 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 4 комнаты
Agios Athanasios, Кипр
4 Количество комнат
4/1 Этаж
€ 877,000
Продается квартира площадью 304 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 3 спальни
Agios Athanasios, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 550,000
Продается квартира площадью 161 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня
Agios Athanasios, Кипр
2 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 285,000
Продается квартира площадью 90 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
Квартира 2 спальни
Agios Athanasios, Кипр
3 Количество комнат
2 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 570,000
Продается квартира площадью 115 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальни
Agios Athanasios, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 705,000
Продается квартира площадью 145 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Вилла 5 спален
Agios Athanasios, Кипр
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 315 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Квартира 2 спальни
Agios Athanasios, Кипр
3 Количество комнат
2 ванных комнат
10/1 Этаж
€ 1,250,000
Продается квартира площадью 166 кв. м. в Лимассоле на стадии строительства. Квартира располо…
Квартира 3 спальни
Agios Athanasios, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
5/1 Этаж
€ 1,300,000
Продается квартира площадью 270 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 комната
Agios Athanasios, Кипр
1 Количество комнат
67 м²
€ 800,000
ONLY: Tower Residences & Suites – это эксклюзивный жилой комплекс, преимуществами которо…
Квартира 1 комната
Agios Athanasios, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Роскошная квартира, расположенная в популярном районе Неаполис, всего в 200 метрах от пляжа,…
Квартира 2 спальни
Agios Athanasios, Кипр
3 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 390,000
Продается квартира площадью 85 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Квартира 1 спальня
Agios Athanasios, Кипр
2 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 225,000
Продается квартира площадью 60 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Квартира 1 комната
Agios Athanasios, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 840,000
Предлагаем на продажу прекрасные апартаменты в центре Лимассола. Комплекс апартаментов "Сити…
Вилла 3 спальни
demos agiou athanasiou, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 3,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 280 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Квартира 3 спальни
Agios Athanasios, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
7/1 Этаж
€ 4,500,000
Продается квартира площадью 315 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на восьмом этаже и со…
Квартира 2 спальни
Agios Athanasios, Кипр
3 Количество комнат
1 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 365,000
Продается квартира площадью 92 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
Квартира 3 спальни
Agios Athanasios, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 1,000,000
Продается квартира площадью 200 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 2 спальни
Agios Athanasios, Кипр
3 Количество комнат
2 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 650,000
Продается квартира площадью 155 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Таунхаус 2 спальни
Agios Athanasios, Кипр
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 550,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
Квартира 2 спальни
Agios Athanasios, Кипр
3 Количество комнат
2 ванных комнат
1/6 Этаж
€ 760,000
Продается квартира площадью 123 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 2 спальни
Agios Athanasios, Кипр
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается квартира площадью 75 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сост…
Квартира 2 спальни
Agios Athanasios, Кипр
3 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 310,000
Продается квартира площадью 99 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 3 спальни
Agios Athanasios, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 570,000
Продается квартира площадью 153 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Квартира 2 спальни
Agios Athanasios, Кипр
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 545,000
Продается квартира площадью 134 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
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