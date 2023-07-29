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21 объект найдено
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Коттедж 4 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
4
300 м²
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в провинции Агиос Тихонас - Лимассол, площадью …
€ 800,000
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Квартира 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
3
131 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площадью 101 кв.м.м…
€ 783,060
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Квартира 4 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
4
137 м²
Продается квартира с четырьмя спальнями в провинции Гермасогея - Лимассол, площадью 135 м². …
€ 797,310
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Квартира 4 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
4
136 м²
Продается в стадии строительства четырехкомнатная квартира в провинции Гермасогея - Лимассол…
€ 791,190
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Квартира 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
3
155 м²
Роскошная квартира в пентхаусе с тремя спальнями на продажу с садом на крыше в Пантеоне - пр…
€ 780,000
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Комната 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
3
167 м²
Современный независимый дом с тремя спальнями на продажу в Агиос Тримитиас - провинция Никос…
€ 235,000
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Комната 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
3
167 м²
Современный независимый дом с тремя спальнями на продажу в Агиос Тримитиас - провинция Никос…
€ 235,000
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Квартира 2 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
2
102 м²
Продается двухкомнатная квартира в центре города - провинция Лимассол, с 82 кв.м.м. крытые и…
€ 255,000
Рекомендовать
Комната 4 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
4
256 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в провинции Жермасогея - Лимассол, с …
€ 800,000
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Комната 5 комнат
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
5
282 м²
For sale a detached five bedroom luxury house in Germasogia - Limassol province, with 319 sq…
€ 800,000
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Квартира 2 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
2
117 м²
Продается двухкомнатная квартира в Фанеромени - провинция Ларнака. Он имеет 93 кв.м. крытые …
€ 264,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
3
180 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в районе Арадиппу - Ларнака, площадью 180 к…
€ 265,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
3
190 м²
Продается трехкомнатная квартира на целый этаж с садом на крыше в Джермасогии - провинция Ли…
€ 800,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
2
112 м²
Two bedroom apartment for sale under construction in Dasoupoli - Nicosia province, with 83 s…
€ 235,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
2
112 м²
Продается двухкомнатная квартира в стадии строительства в Дасуполи - провинция Никосия, с 83…
€ 245,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
2
101 м²
Продается двухкомнатная квартира в Агиа Фила - провинция Лимассол, с 79 т.м. крытые интерьер…
€ 235,000
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Квартира 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
3
168 м²
Строящаяся трехкомнатная квартира в пентхаусе с садом на крыше для продажи в центре города -…
€ 790,000
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Коттедж 4 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
4
280 м²
Resale four bedroom detached house for sale in Agia Fila - Limassol province, with 280 sq.m.…
€ 800,000
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Коттедж 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
3
180 м²
For sale resale detached house of three bedrooms in Aradippou - Larnaca district, with 180 s…
€ 240,000
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Квартира 2 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
2
156 м²
€ 816,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
2
156 м²
€ 780,000
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Параметры недвижимости в Dali, Кипр
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с видом на море
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