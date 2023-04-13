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Купить коттедж с бассейном на Кипре

koinoteta mandrion
20
Никосия
16
Строволос
14
Лимасол
6
Ypsonas
5
Героскипу
4
demos germasogeias
3
demos mesa geitonias
3
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47 объектов найдено
Коттедж 3 комнатыв Pissouri, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Pissouri, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью.…
Коттедж 3 спальнив koinoteta talas, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta talas, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 470,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 157 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 комнатыв Geri, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Geri, Кипр
3 Количество комнат 198 м²
€ 295,000
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Вергина - район Ларнака, с 198 кв.м. крыт…
Коттедж 3 комнатыв Орунта, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Орунта, Кипр
3 Количество комнат 128 м²
€ 290,000
Продается отдельная трехкомнатная квартира в Пернере - провинция Фамагуста. Дом состоит из 1…
Коттедж 3 комнатыв Кипр, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Кипр, Кипр
3 Количество комнат 125 м²
€ 325,000
Продается отдельный дом с тремя спальнями в часовне провинции Лимассол, площадью 125 кв.м.м.…
Коттедж 3 комнатыв Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 157 м²
€ 450,000
Продается трехкомнатный независимый дом в провинции Пернера - Фамагуста. Дом состоит из 157 …
Коттедж 3 комнатыв Кипр, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Кипр, Кипр
3 Количество комнат 163 м²
€ 395,000
Продается отдельный дом с тремя спальнями в провинции Декелия - Ларнака, с 163 м ². крытые к…
Коттедж 3 комнатыв Ларнака, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 135 м²
€ 350,000
Продается независимый трехкомнатный дом в провинции Агия Текла - провинция Фамагуста, с видо…
Коттедж 4 комнатыв Agios Konstantinos Elenis, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Agios Konstantinos Elenis, Кипр
4 Количество комнат 300 м²
€ 800,000
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в провинции Агиос Тихонас - Лимассол, площадью …
Коттедж 4 комнатыв Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 350 м²
€ 950,000
Продается независимый дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, площадь…
Коттедж 4 комнатыв Ларнака, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат 275 м²
€ 650,000
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, пл…
Коттедж 4 комнатыв Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 198 м²
€ 680,000
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
Коттедж 3 комнатыв Кипр, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Кипр, Кипр
3 Количество комнат 171 м²
€ 370,000
Three bedroom under construction detached house for sale in Ipsonas - Limassol Province, wit…
Коттедж 3 комнатыв Ларнака, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 160 м²
€ 360,000
Продается независимый дом с тремя спальнями в Ипсонасе - провинции Лимассол, площадью 160 кв…
Коттедж 3 комнатыв Орунта, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Орунта, Кипр
3 Количество комнат 106 м²
€ 223,000
For sale under construction two bedroom apartment in Oroklini - Larnaka province. It has 94 …
Коттедж 3 комнатыв Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 154 м²
€ 600,000
Продается независимый дом с тремя спальнями в Протарасе - провинции Фамагуста. Дом состоит и…
Коттедж 3 комнатыв Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 224 м²
€ 710,000
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в провинции Гермасогия - Лимассол, площадью…
Коттедж 3 комнатыв Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 210 м²
€ 680,000
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в провинции Гермасогия - Лимассол, площадью…
Коттедж 3 комнатыв Кипр, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Кипр, Кипр
3 Количество комнат 144 м²
€ 429,000
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Пегея - провинция Пафос, с 160 кв.м. крытые прос…
Коттедж 3 комнатыв Кипр, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Кипр, Кипр
3 Количество комнат 135 м²
€ 385,000
Продается отдельный трехкомнатный дом в Пегеи - Пафосская провинция, площадью 151 кв.м. крыт…
Коттедж 3 комнатыв Кипр, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Кипр, Кипр
3 Количество комнат 135 м²
€ 415,000
Продается отдельный дом с тремя спальнями в провинции Пегея - Пафос, с крытыми комнатами пло…
Коттедж 3 комнатыв Кипр, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Кипр, Кипр
3 Количество комнат 135 м²
€ 385,000
For sale a detached three bedroom house, in Pegeia - Paphos province, with 151 sq.m. covered…
Коттедж 3 комнатыв Кипр, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Кипр, Кипр
3 Количество комнат 144 м²
€ 396,000
For sale a detached three bedroom house, in Pegeia - Paphos province, with 144 sq.m. covered…
Коттедж 3 комнатыв Кипр, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Кипр, Кипр
3 Количество комнат 135 м²
€ 390,000
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Пегея - провинция Пафос, площадью 151 кв.…
Коттедж 3 комнатыв Кипр, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Кипр, Кипр
3 Количество комнат 144 м²
€ 429,000
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Пегея - провинция Пафос, с 144 кв.м. крытые прос…
Коттедж 4 комнатыв Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 250 м²
€ 950,000
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в Платресе - провинция Лимассол, площадью 250 к…
Коттедж 3 комнатыв Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 154 м²
€ 235,000
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Ороклини - провинция Ларнака, площадью 154 кв.м.…
Коттедж 3 комнатыв Орунта, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Орунта, Кипр
3 Количество комнат 147 м²
€ 225,000
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Ороклини - район Ларнака, площадью 147 кв…
Коттедж 3 комнатыв Орунта, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Орунта, Кипр
3 Количество комнат 154 м²
€ 245,000
For sale under construction a detached house of three bedrooms in Oroklini - Larnaca distric…
Коттедж 3 комнатыв Ларнака, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 148 м²
€ 229,000
For sale a semi-detached three bedroom under construction house in Deftera - Nicosia distric…

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