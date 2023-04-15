ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Кипре
Новые дома на Кипре
Все новостройки на Кипре
11
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Кипре
Жилая
Квартира на Кипре
Пентхаус
Студия
Дом на Кипре
Вилла
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Бунгало
Земельные участки на Кипре
Элитная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Кипре
Магазин
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции на Кипре
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Пафос
koinoteta chloraka
Chloraka
Таунхаусы
Купить таунхаус с бассейном в Chloraka, Кипр
Таунхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 3 комнаты
Пафос, Кипр
3 Количество комнат
94 м²
Количество этажей 2
€ 469,311
Особенности проекта: Недвижимость расположена в самом эксклюзивном курорте Пафоса, которая о…
Квартира 2 комнаты
Орунта, Кипр
2 Количество комнат
96 м²
€ 129,949
Продается строящаяся двухкомнатная квартира в Лации - Никосийская провинция, на первом этаже…
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
235 м²
€ 582,284
Продается 2-этажная вилла площадью 235 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Квартира 2 спальни
Кипр, Кипр
95 м²
€ 1,114,158
Роскошный проект расположен между популярными пляжами Протараса и мысом Греко, на одном из с…
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
223 м²
€ 995,357
Продается 2-этажная вилла площадью 223 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Квартира 2 комнаты
Орунта, Кипр
2 Количество комнат
109 м²
€ 256,633
Продается двухкомнатная квартира в районе Среднего района - провинция Лимассол, с 86 кв.м. к…
Квартира 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
48 м²
€ 48,740
Квартира 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат
17/1 Этаж
€ 2,084,268
Проектирование роскошных и по истинне красивых резиденций и с интеллектуальным, систематичес…
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 324,438
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат
172 м²
€ 536,497
Продается 1-этажная вилла площадью 172 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Квартира 4 спальни
demos germasogeias, Кипр
5 Количество комнат
3 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 2,457,863
Продается квартира площадью 183 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат
6/1 Этаж
€ 1,287,920
Проектирование роскошных и по истинне красивых резиденций и с интеллектуальным, систематичес…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты