Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Пафос
  4. koinoteta chloraka
  5. Chloraka
  6. Таунхаусы

Купить таунхаус с бассейном в Chloraka, Кипр

Таунхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 3 комнатыв Пафос, Кипр
Дом 3 комнаты
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 94 м² Количество этажей 2
€ 469,311
Особенности проекта: Недвижимость расположена в самом эксклюзивном курорте Пафоса, которая о…
Квартира 2 комнатыв Орунта, Кипр
Квартира 2 комнаты
Орунта, Кипр
2 Количество комнат 96 м²
€ 129,949
Продается строящаяся двухкомнатная квартира в Лации - Никосийская провинция, на первом этаже…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 235 м²
€ 582,284
Продается 2-этажная вилла площадью 235 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Квартира 2 спальнив Кипр, Кипр
Квартира 2 спальни
Кипр, Кипр
95 м²
€ 1,114,158
Роскошный проект расположен между популярными пляжами Протараса и мысом Греко, на одном из с…
Дом 3 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 223 м²
€ 995,357
Продается 2-этажная вилла площадью 223 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Квартира 2 комнатыв Орунта, Кипр
Квартира 2 комнаты
Орунта, Кипр
2 Количество комнат 109 м²
€ 256,633
Продается двухкомнатная квартира в районе Среднего района - провинция Лимассол, с 86 кв.м. к…
Квартира 1 спальняв Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 48 м²
€ 48,740
Квартира 1 комнатав Лимасол, Кипр
Квартира 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат 17/1 Этаж
€ 2,084,268
Проектирование роскошных и по истинне красивых резиденций и с интеллектуальным, систематичес…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 324,438
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 172 м²
€ 536,497
Продается 1-этажная вилла площадью 172 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Квартира 4 спальнив demos germasogeias, Кипр
Квартира 4 спальни
demos germasogeias, Кипр
5 Количество комнат 3 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 2,457,863
Продается квартира площадью 183 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 1 комнатав Лимасол, Кипр
Квартира 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат 6/1 Этаж
€ 1,287,920
Проектирование роскошных и по истинне красивых резиденций и с интеллектуальным, систематичес…
Realting.com
Перейти