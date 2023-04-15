Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Пафос
  4. koinoteta chloraka
  5. Chloraka
  6. Таунхаусы

Купить таунхаус в Chloraka, Кипр

Таунхаус В архив
Очистить
10 объектов найдено
Таунхаус 2 комнатыв Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Chloraka, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
Таунхаус 2 комнатыв Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Chloraka, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
Таунхаус 2 комнатыв Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Chloraka, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 315,000
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
Таунхаус 2 комнатыв Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Chloraka, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
Таунхаус 2 комнатыв Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Chloraka, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 305,000
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
Таунхаус 2 комнатыв Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Chloraka, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
Таунхаус 2 комнатыв Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Chloraka, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
Таунхаус 2 комнатыв Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Chloraka, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 305,000
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
Таунхаус 2 комнатыв Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Chloraka, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 310,800
Прекрасный двуспальный таунхаус, распложенный через дорогу от моря, в центре города и шагово…
Таунхаус 2 спальнив Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Chloraka, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Мезонета находится в историческом месте"Town of the Kings" с замечательный видом на море и г…
Realting.com
Перейти