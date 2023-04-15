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Купить квартиру с видом на горы в Chloraka, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Chloraka, Кипр
Квартира 2 спальни
Chloraka, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 240,000
Продается квартира площадью 78 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена н…
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