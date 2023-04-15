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Купить квартиру в Chloraka, Кипр

Квартира В архив
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12 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Chloraka, Кипр
Квартира 3 комнаты
Chloraka, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 315,000
Живописное возвышенное расположение проекта, состоящего из сорока 1, 2 и 3 спальных апартаме…
Квартира 2 комнатыв Chloraka, Кипр
Квартира 2 комнаты
Chloraka, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Заманчивое месторасположение и безукоризненный стиль позволяют изысканному комплексу по прав…
Квартира 3 комнатыв Chloraka, Кипр
Квартира 3 комнаты
Chloraka, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Живописное возвышенное расположение проекта, состоящего из сорока 1, 2 и 3 спальных апартаме…
Квартира 3 комнатыв Chloraka, Кипр
Квартира 3 комнаты
Chloraka, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 410,000
Проект представляет собой элегантный средиземноморский комплекс с современными квартирами и …
Квартира 3 комнатыв Chloraka, Кипр
Квартира 3 комнаты
Chloraka, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 415,000
Проект представляет собой элегантный средиземноморский комплекс с современными квартирами и …
Квартира 3 комнатыв Chloraka, Кипр
Квартира 3 комнаты
Chloraka, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 415,000
Проект представляет собой элегантный средиземноморский комплекс с современными квартирами и …
Квартира 2 комнатыв Chloraka, Кипр
Квартира 2 комнаты
Chloraka, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 345,000
Все преимущества проживания в роскошной гостинице воплощены в комплексе жилой недвижимости, …
Квартира 2 комнатыв Chloraka, Кипр
Квартира 2 комнаты
Chloraka, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Все преимущества проживания в роскошной гостинице воплощены в комплексе жилой недвижимости, …
Квартира 2 комнатыв Chloraka, Кипр
Квартира 2 комнаты
Chloraka, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Все преимущества проживания в роскошной гостинице воплощены в комплексе жилой недвижимости, …
Квартира 2 комнатыв Chloraka, Кипр
Квартира 2 комнаты
Chloraka, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 305,000
НДС включен, если предусматривается В одном из самых престижных жилых проектов - Реджина Гар…
Квартира 1 спальняв Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня
Chloraka, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Апартаменты расположенны в историческом месте"Town of the Kings"г.Пафос, рядом с торговыми ц…
Квартира 2 спальнив Chloraka, Кипр
Квартира 2 спальни
Chloraka, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 240,000
Продается квартира площадью 78 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена н…
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