ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Кипре
Новые дома на Кипре
Все новостройки на Кипре
11
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Кипре
Жилая
Квартира на Кипре
Пентхаус
Студия
Дом на Кипре
Вилла
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Бунгало
Земельные участки на Кипре
Элитная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Кипре
Магазин
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции на Кипре
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Бунгало
Купить бунгало с бассейном на Кипре
Кипр
1
Ларнака
1
Бунгало
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Комната 4 комнаты
Орунта, Кипр
4 Количество комнат
200 м²
€ 765,797
Продажа общественного питания с домом с четырьмя спальнями на 1 этаже. Он состоит из 150 кв.…
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
316 м²
€ 1,136,562
Продается 1-этажная вилла площадью 316 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат
859 м²
€ 2,967,965
Продается вилла площадью 859 кв.м В Пафосе. Из окон открывается великолепный вид на город. У…
Квартира 3 комнаты
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
100 м²
1/1 Этаж
€ 347,421
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 1 спальня
Ларнака, Кипр
2 Количество комнат
41 м²
Количество этажей 1
€ 337,755
Продается квартира площадью 41 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
2 Количество комнат
92 м²
€ 121,496
Продается двухкомнатная квартира в Деринии - провинции Фамагуста, на 1 этаже жилого дома. Кв…
Дом 4 спальни
Ларнака, Кипр
5 Количество комнат
225 м²
€ 843,736
Продается 2-этажная вилла площадью 225 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
Вилла 3 спальни
Anavargos, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 396,060
Продается 2-этажная вилла площадью 212 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
2 Количество комнат
80 м²
€ 150,011
Продается двухкомнатная квартира в Капапри - провинция Фамагуста. Квартира состоит из 65 т.к…
Квартира 2 комнаты
Лимасол, Кипр
2 Количество комнат
109 м²
€ 272,747
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимасс…
Квартира 1 комната
koinoteta agiou tychona, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 3,374,943
Ihome состоит из двухуровневых квартир и пентхаусов, которые поднимаются до 82м высоты Башня…
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
286 м²
€ 755,392
Продается 2-этажный коттедж площадью 286 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эт…
Параметры недвижимости на Кипре
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты