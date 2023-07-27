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Виллы в Айя-Напа, Кипр

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17 объектов найдено
Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Комплекс состоит из 7 вилл, 5 с видом на море, все с панорамным видом на море. Каждая рези…
€ 2,150,000
Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
В комплексе всего 8 роскошных вилл расположены в спокойном месте. Каждая вилла имеет крытую …
€ 715,000
Вилла 4 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Вилла 4 комнаты
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Айя-Напе. Из окон открывается вид на море. Нед…
€ 525,000
Вилла 1 комната в Айя-Напа, Кипр
Вилла 1 комната
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 2
Продается 1-этажная вилла площадью 162 кв.м В Протарасе. Недвижимость продается с мебелью. К…
€ 593,900
Вилла 4 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Вилла 4 комнаты
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Протарасе. Недвижимость продается с мебелью. К…
€ 481,535
Вилла 4 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Вилла 4 комнаты
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 189 кв.м В Протарасе. Недвижимость продается с мебелью. К…
€ 435,000
Вилла 4 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Вилла 4 комнаты
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 216 кв.м В Протарасе. Недвижимость продается с мебелью. К…
€ 499,000
Вилла 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Вилла 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 116 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 370,000
Вилла 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Вилла 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 161 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€ 575,000
Вилла 5 спален в Айя-Напа, Кипр
Вилла 5 спален
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 223 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€ 685,000
Вилла 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Вилла 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м В Айя-Напе. Первый этаж состоит из одной спально…
€ 540,000
Вилла 5 спален в Айя-Напа, Кипр
Вилла 5 спален
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 475 кв.м В Айя-Напе. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
€ 2,950,000
Вилла 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Вилла 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 262 кв.м В Айя-Напе. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€ 2,500,000
Вилла 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Вилла 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 436 кв.м В Айя-Напе. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€ 3,350,000
Вилла 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Вилла 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м В Айя-Напе на стадии строительства. Первый этаж …
€ 550,000
Вилла 5 спален в Айя-Напа, Кипр
Вилла 5 спален
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м В Айя-Напе на стадии строительства. Первый этаж …
€ 2,350,000
Вилла 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Вилла 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 504 кв.м В Айя-Напе на стадии строительства. Первый этаж …
€ 3,700,000
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