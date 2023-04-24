ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Кипре
Новые дома на Кипре
Все новостройки на Кипре
37
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Кипре
Жилая
Квартира на Кипре
Пентхаус
Студия
Дом на Кипре
Вилла
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Бунгало
Земельные участки на Кипре
Элитная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Кипре
Магазин
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции на Кипре
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Айя-Напа
Жильё с бассейном в Айа-Напе, Кипр
Очистить
7 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 3 комнаты
Айя-Напа, Кипр
3 Количество комнат
235 м²
€ 909,994
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площадью 111 кв.м.м…
Квартира 3 комнаты
Айя-Напа, Кипр
3 Количество комнат
235 м²
€ 923,576
Продается в стадии строительства трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимасс…
Квартира 2 комнаты
Айя-Напа, Кипр
2 Количество комнат
143 м²
€ 723,300
Продается двухэтажная квартира в районе Колонаки - провинция Лимассол, площадью 96 кв.м.м. к…
Комната 4 комнаты
Айя-Напа, Кипр
4 Количество комнат
189 м²
€ 580,000
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Джермасогия - провинция Лима…
Квартира 3 комнаты
Айя-Напа, Кипр
3 Количество комнат
151 м²
€ 700,000
Продается новая квартира в пентхаусе с тремя спальнями с садом на крыше в центре города - пр…
Коттедж 3 комнаты
Айя-Напа, Кипр
3 Количество комнат
212 м²
€ 680,000
For sale under construction a detached three bedroom house in Parekklisia - Limassol provin…
Квартира 3 комнаты
Айя-Напа, Кипр
3 Количество комнат
177 м²
€ 687,500
Параметры недвижимости в Айа-Напе, Кипр
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты