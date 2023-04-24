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Количество комнат с бассейном в Айа-Напе, Кипр

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1 объект найдено
Комната 4 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Комната 4 комнаты
Айя-Напа, Кипр
4 Количество комнат 189 м²
€ 580,000
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Джермасогия - провинция Лима…

Параметры недвижимости в Айа-Напе, Кипр

с видом на море
недорогая
элитная
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