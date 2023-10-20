Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Кипр
  4. Айя-Напа
  5. Комнаты

Количество комнат в Айа-Напе, Кипр

Комната В архив
Очистить
1 объект найдено
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Айя-Напа, Кипр
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Площадь 189 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Джермасогия - провинция Лима…
€580,000

Параметры недвижимости в Айа-Напе, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти