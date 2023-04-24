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Коттеджи с бассейном в Айа-Напе, Кипр

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Айя-Напа, Кипр
3 Количество комнат 212 м²
€ 680,000
For sale under construction  a detached three bedroom house in Parekklisia - Limassol provin…

Параметры недвижимости в Айа-Напе, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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