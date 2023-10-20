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Коттеджи в Айа-Напе, Кипр

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Айя-Напа, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 3
Площадь 212 м²
For sale under construction  a detached three bedroom house in Parekklisia - Limassol provin…
€680,000

Параметры недвижимости в Айа-Напе, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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