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Квартиры с бассейном в Айа-Напе, Кипр

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6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 комнаты
Айя-Напа, Кипр
3 Количество комнат 235 м²
€ 909,994
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площадью 111 кв.м.м…
Квартира 3 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 комнаты
Айя-Напа, Кипр
3 Количество комнат 235 м²
€ 923,576
Продается в стадии строительства трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимасс…
Квартира 2 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 комнаты
Айя-Напа, Кипр
2 Количество комнат 143 м²
€ 723,300
Продается двухэтажная квартира в районе Колонаки - провинция Лимассол, площадью 96 кв.м.м. к…
Комната 4 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Комната 4 комнаты
Айя-Напа, Кипр
4 Количество комнат 189 м²
€ 580,000
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Джермасогия - провинция Лима…
Квартира 3 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 комнаты
Айя-Напа, Кипр
3 Количество комнат 151 м²
€ 700,000
Продается новая квартира в пентхаусе с тремя спальнями с садом на крыше в центре города - пр…
Квартира 3 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 комнаты
Айя-Напа, Кипр
3 Количество комнат 177 м²
€ 687,500
 

Параметры недвижимости в Айа-Напе, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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