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Виллы в Арадиппоу, Кипр

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11 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Livadia, Кипр
Вилла 3 спальни
Livadia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Welcome to a charming collection of contemporary 3- and 4-bedroom villas, perfectly designed…
€ 580,000
Вилла 3 спальни в Livadia, Кипр
Вилла 3 спальни
Livadia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 167 м²
Welcome to a charming collection of contemporary 3- and 4-bedroom villas, perfectly designed…
€ 435,000
Вилла 3 спальни в Livadia, Кипр
Вилла 3 спальни
Livadia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
Изысканный новый проект расположен в престижном районе Ливадия в Ларнаке, среди пышных парко…
€ 531,000
Вилла 3 спальни в Livadia, Кипр
Вилла 3 спальни
Livadia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Новый высококлассный жилой проект расположен в Ларнаке, в прибрежном районе Ливадия, в неско…
€ 448,000
Вилла 2 спальни в Livadia, Кипр
Вилла 2 спальни
Livadia, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Новый элитный жилой комплекс расположен в Ливадии, инфраструктурном районе Ларнаки, недалеко…
€ 295,000
Вилла 4 спальни в Livadia, Кипр
Вилла 4 спальни
Livadia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 188 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€ 470,000
Вилла 3 спальни в Livadia, Кипр
Вилла 3 спальни
Livadia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 167 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€ 399,000
Вилла 1 комната в Арадиппоу, Кипр
Вилла 1 комната
Арадиппоу, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагаемый дом лучший в новом эксклюзивном проекте, который представляет собой уникальныйк…
€ 750,000
Вилла 4 спальни в Livadia, Кипр
Вилла 4 спальни
Livadia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 216 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€ 500,000
Вилла 4 спальни в Livadia, Кипр
Вилла 4 спальни
Livadia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 249 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€ 400,000
Вилла 3 спальни в Livadia, Кипр
Вилла 3 спальни
Livadia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 182 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€ 480,000
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