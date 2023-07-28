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Жильё с бассейном в Арадиппоу, Кипр

квартиры
51
дома
15
6 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Livadia, Кипр
Вилла 4 спальни
Livadia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 188 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€ 470,000
Коттедж 3 спальни в Livadia, Кипр
Коттедж 3 спальни
Livadia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 162 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж…
€ 450,000
Вилла 1 комната в Арадиппоу, Кипр
Вилла 1 комната
Арадиппоу, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагаемый дом лучший в новом эксклюзивном проекте, который представляет собой уникальныйк…
€ 750,000
Вилла 4 спальни в Livadia, Кипр
Вилла 4 спальни
Livadia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 216 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€ 500,000
Вилла 4 спальни в Livadia, Кипр
Вилла 4 спальни
Livadia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 249 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€ 400,000
Вилла 3 спальни в Livadia, Кипр
Вилла 3 спальни
Livadia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 182 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€ 480,000
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