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Жильё с видом на горы в Арадиппоу, Кипр

квартиры
51
дома
15
2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Livadia, Кипр
Квартира 4 комнаты
Livadia, Кипр
Комнаты 4
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 221 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€ 680,000
Коттедж 3 спальни в Арадиппоу, Кипр
Коттедж 3 спальни
Арадиппоу, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 215 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж…
€ 280,000
Realting.com
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