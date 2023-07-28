Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Кипр
  4. Фамагуста
  5. Арадиппоу
  6. Коттеджи

Коттеджи в Арадиппоу, Кипр

Коттедж В архив
Очистить
4 объекта найдено
Коттедж 5 спален в Арадиппоу, Кипр
Коттедж 5 спален
Арадиппоу, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 440,000
Коттедж 3 спальни в Livadia, Кипр
Коттедж 3 спальни
Livadia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 162 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж…
€ 450,000
Коттедж 3 спальни в Арадиппоу, Кипр
Коттедж 3 спальни
Арадиппоу, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 260,000
Коттедж 3 спальни в Арадиппоу, Кипр
Коттедж 3 спальни
Арадиппоу, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 215 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж…
€ 280,000
Realting.com
Перейти