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Квартиры с видом на море в Арадиппоу, Кипр

однокомнатные
5
двухкомнатные
29
трехкомнатные
9
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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Livadia, Кипр
Квартира 4 комнаты
Livadia, Кипр
Комнаты 4
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 221 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€ 680,000
Квартира 3 комнаты в Livadia, Кипр
Квартира 3 комнаты
Livadia, Кипр
Комнаты 3
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 162 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€ 270,000
Квартира 2 спальни в Livadia, Кипр
Квартира 2 спальни
Livadia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 91 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€ 422,500
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