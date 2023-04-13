Купить квартиру с видом на море на Кипре

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Квартира 2 спальни
Кипр, Кипр
3 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
2/5 Этаж
€ 87,455
Шикарные апартаменты в престижном комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляж…
Студия 1 спальня
Кипр, Кипр
1 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
2/4 Этаж
€ 68,310
Шикарные апартаменты в престижном комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Квартира 2 спальни
Кипр, Кипр
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
5/10 Этаж
€ 98,650
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря. В ком…
Квартира 2 спальни
Кипр, Кипр
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
2/5 Этаж
€ 111,123
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря…
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат
117 м²
1/4 Этаж
€ 285,000
Резиденция № A011, блок 4, в комплексе Жемчужный парк – это великолепные 2-комнатные а…
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат
141 м²
1/5 Этаж
€ 325,000
Квартира № 102 — это красивые апартаменты с 3 спальнями на 1м этаже блока B. Компле…
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат
110 м²
1/5 Этаж
€ 230,000
Квартира ВВ-А103 — это красивые апартаменты с 3 спальнями на 1м этаже блока B. &quo…
Квартира 1 спальня
Кипр, Кипр
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
2/3 Этаж
€ 63,499
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе 100 метров до моря. В ком…
Квартира 1 спальня
Кипр, Кипр
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
3/10 Этаж
€ 92,883
Шикарные апартаменты в престижном комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Квартира 1 спальня
Кипр, Кипр
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
1/10 Этаж
€ 91,707
Шикарные апартаменты в престижном комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляж…
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Кипр, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
1/2 Этаж
€ 213,857
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе Мальдивы 100 метров до моря. В компле…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
110 м²
1/1 Этаж
€ 300,000
Продается квартира площадью 110 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
203 м²
2/1 Этаж
€ 725,000
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
203 м²
4/1 Этаж
€ 770,000
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
260 м²
2/1 Этаж
€ 2,785,000
Продается квартира площадью 260 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
229 м²
€ 630,000
Продается дуплекс площадью 229 кв.м В Лимассоле. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый эта…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
106 м²
2/1 Этаж
€ 334,000
Продается квартира площадью 106 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
163 м²
5/1 Этаж
€ 588,000
Продается квартира площадью 163 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
248 м²
8/1 Этаж
€ 930,000
Продается квартира площадью 248 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на девятом этаже и со…
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
3 Количество комнат
124 м²
2/1 Этаж
€ 500,000
Продается квартира площадью 124 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
140 м²
5/1 Этаж
€ 1,380,000
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
2 Количество комнат
82 м²
6/1 Этаж
€ 792,000
Продается квартира площадью 82 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
176 м²
3/1 Этаж
€ 611,000
Продается квартира площадью 176 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
245 м²
3/1 Этаж
€ 770,000
Продается квартира площадью 245 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
2 Количество комнат
64 м²
2/1 Этаж
€ 361,000
Продается квартира площадью 64 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена н…
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат
126 м²
1/1 Этаж
€ 460,000
Продается квартира площадью 126 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
139 м²
2/1 Этаж
€ 700,000
Продается квартира площадью 139 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
161 м²
2/1 Этаж
€ 800,000
Продается квартира площадью 161 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
95 м²
2/1 Этаж
€ 500,000
Продается квартира площадью 95 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
159 м²
Количество этажей 1
€ 590,000
Продается квартира площадью 159 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
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