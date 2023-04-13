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Купить квартиру с видом на море на Кипре

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640 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Кипр, Кипр
Квартира 2 спальни
Кипр, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 2/5 Этаж
€ 87,455
  Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляж…
Студия 1 спальняв Кипр, Кипр
Студия 1 спальня
Кипр, Кипр
1 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 2/4 Этаж
€ 68,310
Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Квартира 2 спальнив Кипр, Кипр
Квартира 2 спальни
Кипр, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 5/10 Этаж
€ 98,650
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря. В ком…
Квартира 2 спальнив Кипр, Кипр
Квартира 2 спальни
Кипр, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 2/5 Этаж
€ 111,123
  Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря…
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат 117 м² 1/4 Этаж
€ 285,000
Резиденция № A011, блок 4, в комплексе Жемчужный парк – это великолепные 2-комнатные а…
Квартира 3 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат 141 м² 1/5 Этаж
€ 325,000
Квартира № 102 — это красивые апартаменты с 3 спальнями на 1м этаже блока B. Компле…
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат 110 м² 1/5 Этаж
€ 230,000
Квартира ВВ-А103 — это красивые апартаменты с 3 спальнями на 1м этаже блока B. &quo…
Квартира 1 спальняв Кипр, Кипр
Квартира 1 спальня
Кипр, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 2/3 Этаж
€ 63,499
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе   100 метров до моря. В ком…
Квартира 1 спальняв Кипр, Кипр
Квартира 1 спальня
Кипр, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 3/10 Этаж
€ 92,883
Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Квартира 1 спальняв Кипр, Кипр
Квартира 1 спальня
Кипр, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 1/10 Этаж
€ 91,707
  Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляж…
Многоуровневые квартиры 3 спальнив Кипр, Кипр
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Кипр, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 1/2 Этаж
€ 213,857
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе Мальдивы 100 метров до моря. В компле…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 110 м² 1/1 Этаж
€ 300,000
Продается квартира площадью 110 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 203 м² 2/1 Этаж
€ 725,000
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 203 м² 4/1 Этаж
€ 770,000
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 260 м² 2/1 Этаж
€ 2,785,000
Продается квартира площадью 260 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 4 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 229 м²
€ 630,000
Продается дуплекс площадью 229 кв.м В Лимассоле. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый эта…
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 106 м² 2/1 Этаж
€ 334,000
Продается квартира площадью 106 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 163 м² 5/1 Этаж
€ 588,000
Продается квартира площадью 163 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 248 м² 8/1 Этаж
€ 930,000
Продается квартира площадью 248 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на девятом этаже и со…
Квартира 2 спальнив Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
3 Количество комнат 124 м² 2/1 Этаж
€ 500,000
Продается квартира площадью 124 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 140 м² 5/1 Этаж
€ 1,380,000
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 1 спальняв Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
2 Количество комнат 82 м² 6/1 Этаж
€ 792,000
Продается квартира площадью 82 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
Квартира 3 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 176 м² 3/1 Этаж
€ 611,000
Продается квартира площадью 176 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 3 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 245 м² 3/1 Этаж
€ 770,000
Продается квартира площадью 245 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 1 спальняв Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
2 Количество комнат 64 м² 2/1 Этаж
€ 361,000
Продается квартира площадью 64 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена н…
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 126 м² 1/1 Этаж
€ 460,000
Продается квартира площадью 126 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 139 м² 2/1 Этаж
€ 700,000
Продается квартира площадью 139 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 161 м² 2/1 Этаж
€ 800,000
Продается квартира площадью 161 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 95 м² 2/1 Этаж
€ 500,000
Продается квартира площадью 95 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 159 м² Количество этажей 1
€ 590,000
Продается квартира площадью 159 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…

Регионы с недвижимостью на продажу

Строволос
koinoteta agiou tychona
demos mesa geitonias
demos agiou athanasiou
Гермасойя
Никосия
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koinoteta chloraka
Chloraka
Empa
koinoteta empas
Лакатамия
Героскипу
Пейя
demos kato polemidion
koinoteta parekklesias
koinoteta mandrion
koinoteta talas
Polis Chrysochous
Полис

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