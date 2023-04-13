Купить квартиру с видом на горы на Кипре

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232 объекта найдено
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Квартира 2 спальни
Кипр, Кипр
3 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
2/5 Этаж
€ 87,455
Шикарные апартаменты в престижном комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляж…
Студия 1 спальня
Кипр, Кипр
1 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
2/4 Этаж
€ 68,310
Шикарные апартаменты в престижном комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Квартира 2 спальни
Кипр, Кипр
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
5/10 Этаж
€ 98,650
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря. В ком…
Квартира 2 спальни
Кипр, Кипр
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
2/5 Этаж
€ 111,123
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря…
Квартира 1 спальня
Кипр, Кипр
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
2/3 Этаж
€ 63,499
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе 100 метров до моря. В ком…
Квартира 1 спальня
Кипр, Кипр
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
3/10 Этаж
€ 92,883
Шикарные апартаменты в престижном комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Квартира 1 спальня
Кипр, Кипр
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
1/10 Этаж
€ 91,707
Шикарные апартаменты в престижном комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляж…
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Кипр, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
1/2 Этаж
€ 213,857
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе Мальдивы 100 метров до моря. В компле…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
203 м²
4/1 Этаж
€ 770,000
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
229 м²
€ 630,000
Продается дуплекс площадью 229 кв.м В Лимассоле. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый эта…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
163 м²
5/1 Этаж
€ 588,000
Продается квартира площадью 163 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
248 м²
8/1 Этаж
€ 930,000
Продается квартира площадью 248 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на девятом этаже и со…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
140 м²
1/1 Этаж
€ 477,000
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
140 м²
Количество этажей 1
€ 500,500
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
59 м²
1/1 Этаж
€ 400,000
Продается квартира площадью 59 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат
153 м²
Количество этажей 1
€ 1,330,000
Продается квартира площадью 153 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
157 м²
5/1 Этаж
€ 1,290,000
Продается квартира площадью 157 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
328 м²
4/1 Этаж
€ 2,245,980
Продается квартира площадью 328 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
172 м²
3/1 Этаж
€ 1,111,950
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
200 м²
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается квартира площадью 200 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Квартира 3 спальни
Кипр, Кипр
4 Количество комнат
152 м²
3/1 Этаж
€ 1,799,000
Продается квартира площадью 152 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
5 Количество комнат
180 м²
€ 800,000
Продается дуплекс площадью 180 кв.м В Никосии. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий этаж …
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
187 м²
3/1 Этаж
€ 400,000
Продается квартира площадью 187 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
2 Количество комнат
88 м²
1/1 Этаж
€ 490,000
Продается квартира площадью 88 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
212 м²
2/1 Этаж
€ 846,000
Продается квартира площадью 212 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
210 м²
2/1 Этаж
€ 635,000
Продается квартира площадью 210 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
167 м²
3/1 Этаж
€ 550,000
Продается квартира площадью 167 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
2 Количество комнат
62 м²
2/1 Этаж
€ 315,000
Продается квартира площадью 62 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Квартира 3 комнаты
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат
108 м²
1/1 Этаж
€ 373,680
Продается квартира площадью 108 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 5 комнат
Ларнака, Кипр
5 Количество комнат
183 м²
4/3 Этаж
€ 725,000
Продается квартира площадью 183 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
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