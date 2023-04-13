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Купить квартиру с видом на горы на Кипре

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232 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Кипр, Кипр
Квартира 2 спальни
Кипр, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 2/5 Этаж
€ 87,455
  Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляж…
Студия 1 спальняв Кипр, Кипр
Студия 1 спальня
Кипр, Кипр
1 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 2/4 Этаж
€ 68,310
Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Квартира 2 спальнив Кипр, Кипр
Квартира 2 спальни
Кипр, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 5/10 Этаж
€ 98,650
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря. В ком…
Квартира 2 спальнив Кипр, Кипр
Квартира 2 спальни
Кипр, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 2/5 Этаж
€ 111,123
  Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря…
Квартира 1 спальняв Кипр, Кипр
Квартира 1 спальня
Кипр, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 2/3 Этаж
€ 63,499
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе   100 метров до моря. В ком…
Квартира 1 спальняв Кипр, Кипр
Квартира 1 спальня
Кипр, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 3/10 Этаж
€ 92,883
Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Квартира 1 спальняв Кипр, Кипр
Квартира 1 спальня
Кипр, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 1/10 Этаж
€ 91,707
  Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляж…
Многоуровневые квартиры 3 спальнив Кипр, Кипр
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Кипр, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 1/2 Этаж
€ 213,857
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе Мальдивы 100 метров до моря. В компле…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 203 м² 4/1 Этаж
€ 770,000
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 4 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 229 м²
€ 630,000
Продается дуплекс площадью 229 кв.м В Лимассоле. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый эта…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 163 м² 5/1 Этаж
€ 588,000
Продается квартира площадью 163 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 248 м² 8/1 Этаж
€ 930,000
Продается квартира площадью 248 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на девятом этаже и со…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 140 м² 1/1 Этаж
€ 477,000
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 140 м² Количество этажей 1
€ 500,500
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 59 м² 1/1 Этаж
€ 400,000
Продается квартира площадью 59 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 153 м² Количество этажей 1
€ 1,330,000
Продается квартира площадью 153 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 157 м² 5/1 Этаж
€ 1,290,000
Продается квартира площадью 157 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 4 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 328 м² 4/1 Этаж
€ 2,245,980
Продается квартира площадью 328 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 172 м² 3/1 Этаж
€ 1,111,950
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 200 м² Количество этажей 1
€ 900,000
Продается квартира площадью 200 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Кипр, Кипр
Квартира 3 спальни
Кипр, Кипр
4 Количество комнат 152 м² 3/1 Этаж
€ 1,799,000
Продается квартира площадью 152 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальнив Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
5 Количество комнат 180 м²
€ 800,000
Продается дуплекс площадью 180 кв.м В Никосии. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий этаж …
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 187 м² 3/1 Этаж
€ 400,000
Продается квартира площадью 187 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 1 спальняв Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
2 Количество комнат 88 м² 1/1 Этаж
€ 490,000
Продается квартира площадью 88 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 212 м² 2/1 Этаж
€ 846,000
Продается квартира площадью 212 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 210 м² 2/1 Этаж
€ 635,000
Продается квартира площадью 210 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 167 м² 3/1 Этаж
€ 550,000
Продается квартира площадью 167 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 1 спальняв Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
2 Количество комнат 62 м² 2/1 Этаж
€ 315,000
Продается квартира площадью 62 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Квартира 3 комнатыв Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 108 м² 1/1 Этаж
€ 373,680
Продается квартира площадью 108 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 5 комнатв Ларнака, Кипр
Квартира 5 комнат
Ларнака, Кипр
5 Количество комнат 183 м² 4/3 Этаж
€ 725,000
Продается квартира площадью 183 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…

Регионы с недвижимостью на продажу

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demos agiou athanasiou
Гермасойя
Никосия
koinoteta mouttagiakas
koinoteta chloraka
Chloraka
Empa
koinoteta empas
Лакатамия
Героскипу
Пейя
demos kato polemidion
koinoteta armenochoriou
koinoteta parekklesias
koinoteta kissonergas
koinoteta mandrion
koinoteta talas
Polis Chrysochous
Полис

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