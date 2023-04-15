Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Задарская жупания
  4. Виллы

Купить вилла с видом на море в Задарская жупания, Хорватия

Задар
10
Нин
4
Municipality of Kolan
2
Opcina Pasman
1
Opcina Zemunik Donji
1
Вилла В архив
Очистить
7 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Задар, Хорватия
Вилла 5 спален
Задар, Хорватия
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,950,000
Продается роскошная элитная вилла, всего в нескольких шагах от кристально чистого моря. Эта …
Вилла 4 спальнив Municipality of Kolan, Хорватия
Вилла 4 спальни
Municipality of Kolan, Хорватия
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 699,000
Продается новая роскошная вилла, расположенная в тихом месте на острове Паг. Вилла состоит и…
Вилла 6 спаленв Pasman, Хорватия
Вилла 6 спален
Pasman, Хорватия
8 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,750,000
A new elite villa for sale, located in a quiet place on the island of Pašman, only 25…
Вилла 5 спаленв Задар, Хорватия
Вилла 5 спален
Задар, Хорватия
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,800,000
Продается просторная вилла в окружении зелени, расположенная недалеко от моря в пригороде За…
Вилла 8 спаленв Municipality of Kolan, Хорватия
Вилла 8 спален
Municipality of Kolan, Хорватия
11 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается просторная вилла, расположенная в первом ряду от моря на южной стороне острова Паг…
Вилла 5 спаленв Задар, Хорватия
Вилла 5 спален
Задар, Хорватия
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,200,000
Красивая вилла на продажу, расположенная в тихом месте недалеко от Задара, всего в нескольки…
Вилла 6 спаленв Задар, Хорватия
Вилла 6 спален
Задар, Хорватия
8 Количество комнат 9 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Мы продаем недавно построенную роскошную виллу с бассейном, расположенную недалеко от Задара…

Параметры недвижимости в Задарская жупания, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти