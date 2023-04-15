Хорватия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Хорватии
Новые дома в Хорватии
Все новостройки в Хорватии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Хорватии
Жилая
Квартира в Хорватии
Дом в Хорватии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Хорватии
Элитная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Хорватии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Хорватии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Задарская жупания
Виллы
Купить вилла в Задарская жупания, Хорватия
Задар
10
Нин
4
Municipality of Kolan
2
Opcina Pasman
1
Opcina Zemunik Donji
1
Вилла
Очистить
29 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Вилла 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
209 м²
€ 1,150,000
Задар, Кожино Роскошная четырехкомнатная квартира площадью 209 м2 (общая площадь 536 м2) на…
Вилла 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
235 м²
€ 1,500,000
Задар, Кожино Роскошный комфортабельный четырехкомнатный пентхаус НКП 235м2 на 2 этаже горо…
Вилла 3 комнаты
Petrcane, Хорватия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
92 м²
€ 550,000
Задар, Кожино Роскошная, уютная трехкомнатная квартира площадью 91,50 м2 на 1 этаже городск…
Вилла 2 комнаты
Petrcane, Хорватия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
59 м²
€ 390,000
Задар, Кожино Роскошная, уютная двухкомнатная квартира площадью 58,50 м2 на 1 этаже городск…
Вилла 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
240 м²
€ 1,500,000
Задар, Кожино Роскошный комфортабельный четырехкомнатный пентхаус НКП 240м2 на 2 этаже г…
Вилла 5 спален
Задар, Хорватия
6 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,950,000
Продается роскошная элитная вилла, всего в нескольких шагах от кристально чистого моря. Эта …
Вилла 4 спальни
Municipality of Kolan, Хорватия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 699,000
Продается новая роскошная вилла, расположенная в тихом месте на острове Паг. Вилла состоит и…
Вилла 6 спален
Pasman, Хорватия
8 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,750,000
A new elite villa for sale, located in a quiet place on the island of Pašman, only 25…
Вилла 5 спален
Задар, Хорватия
8 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,800,000
Продается просторная вилла в окружении зелени, расположенная недалеко от моря в пригороде За…
Вилла 4 комнаты
Нин, Хорватия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
118 м²
€ 389,999
Привлака, новостройка Четырехкомнатная квартира площадью 118 м2 на первом этаже дома, строи…
Вилла 3 комнаты
Нин, Хорватия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 379,999
Привлака, новостройка Трехкомнатная квартира площадью 120 м2 на первом этаже дома, строител…
Вилла 3 комнаты
Нин, Хорватия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
119 м²
€ 399,999
Привлака, новостройка Трехкомнатная квартира площадью 119 м2 на 2 этаже дома, строительство…
Вилла 3 комнаты
Нин, Хорватия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
113 м²
€ 399,999
Привлака, новостройка Трехкомнатная квартира площадью 113 м2 на 2 этаже дома, строительство…
Вилла 8 спален
Municipality of Kolan, Хорватия
11 Количество комнат
8 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается просторная вилла, расположенная в первом ряду от моря на южной стороне острова Паг…
Вилла 5 спален
Задар, Хорватия
7 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,200,000
Красивая вилла на продажу, расположенная в тихом месте недалеко от Задара, всего в нескольки…
Вилла 4 спальни
Задар, Хорватия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 890,000
Продается просторная вилла на двух этажах, расположенная в тихом городке недалеко от Задара.…
Вилла 6 спален
Задар, Хорватия
8 Количество комнат
9 ванных комнат
Количество этажей 3
Цена по запросу
Мы продаем недавно построенную роскошную виллу с бассейном, расположенную недалеко от Задара…
Вилла 4 комнаты
Opcina Sukosan, Хорватия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
202 м²
€ 1,400,000
Задар, Сукошан - первый ряд у моря Роскошная четырехкомнатная квартира площадью 202 м2 (общ…
Вилла 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
202 м²
€ 1,270,000
Задар, Кожино Роскошная четырехкомнатная квартира 202 м2 (общая площадь 517 м2) на первом э…
Вилла 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
208 м²
€ 1,230,000
Задар, Кожино Роскошная четырехкомнатная квартира 208 м2 (общая площадь 532 м2) на первом э…
Вилла 4 комнаты
Opcina Sukosan, Хорватия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
153 м²
€ 1,100,000
Задар, Сукошан - первый ряд у моря Роскошная четырехкомнатная квартира 153м2 (общая площадь…
Вилла 4 комнаты
Opcina Sukosan, Хорватия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
198 м²
€ 1,980,000
Задар, Сукошан - первый ряд у моря Роскошный пятикомнатный пентхаус 198м2 (общая площадь 24…
Вилла 3 спальни
Сали, Хорватия
21 ванных комнат
215 м²
€ 800,000
Расположение: Задар Регион Построен: 2019 Аэропорт: 20 км Море: 19 км Центр города: 18 км Эт…
Вилла 3 спальни
Zemunik Donji, Хорватия
2 ванных комнат
250 м²
€ 800,000
Расположение: Земуник ДонджиСи: 15кмЗадар: 15км Внутреннее пространство: 250м2 Размер уча…
Вилла 6 спален
Opcina Privlaka, Хорватия
5 ванных комнат
280 м²
€ 890,000
Расположение: NinSea: 100m Построен: 2014 Внутреннее пространство: 280м2 Размер участк…
Вилла 4 спальни
Opcina Sukosan, Хорватия
4 ванных комнат
227 м²
€ 1,200,000
Восхождение на виллу Центр Задара: 20 кмМоре: 100 мАэропорт: 15 км Построен: 2019 Этаж…
Вилла 5 спален
Kozino, Хорватия
6 ванных комнат
730 м²
€ 820,000
Вилла расположена в 20 км от Задара. Внутреннее пространство: 730м2 Наружное пространство: 4…
Вилла 3 спальни
Kozino, Хорватия
3 ванных комнат
180 м²
€ 850,000
Расположение: Новиград Аэропорт Земуник-18км Пляж-300м Ресторан-1км Магазин-500м Внутреннее …
Вилла 5 спален
Kozino, Хорватия
4 ванных комнат
210 м²
€ 1,000,000
Расположение: Задар Море: 2,5 км Внутреннее пространство: 210м2 Размер участка: 100…
Параметры недвижимости в Задарская жупания, Хорватия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты