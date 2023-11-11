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Пентхаусы в Задарская жупания, Хорватия

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Задар, Хорватия
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Задар, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 1/3
ПРОДАЕТСЯ СОВРЕМЕННЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В Г,СУКОШАН, ХОРВАТИЯ. Роскошные апартаменты в новостройке…
€440,000

Параметры недвижимости в Задарская жупания, Хорватия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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