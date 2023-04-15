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Купить недвижимость с видом на горы в Задарская жупания, Хорватия

Задар
24
Нин
4
Municipality of Kolan
3
Opcina Pasman
3
Паг
3
Биоград-на-Мору
2
Benkovac
1
Grad Benkovac
1
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1 объект найдено
Вилла 5 спаленв Задар, Хорватия
Вилла 5 спален
Задар, Хорватия
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,800,000
Продается просторная вилла в окружении зелени, расположенная недалеко от моря в пригороде За…

Параметры недвижимости в Задарская жупания, Хорватия

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с бассейном
недорогая
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