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Купить дом в Задарская жупания, Хорватия

Задар
14
Нин
4
Municipality of Kolan
3
Opcina Pasman
2
Биоград-на-Мору
2
Grad Obrovac
1
Opcina Kali
1
Opcina Policnik
1
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52 объекта найдено
Дом 4 комнатыв Rovanjska, Хорватия
Дом 4 комнаты
Rovanjska, Хорватия
4 Количество комнат 110 м² Количество этажей 2
€ 319,000
Дом с бассейном, Рованьска, Задар, 110 м2 Рядом с Велебитом и морем находится двухэтажный до…
Вилла 4 комнатыв Petrcane, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 209 м²
€ 1,150,000
Задар, Кожино Роскошная четырехкомнатная квартира площадью 209 м2 (общая площадь 536 м2) на…
Вилла 4 комнатыв Petrcane, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 235 м²
€ 1,500,000
Задар, Кожино Роскошный комфортабельный четырехкомнатный пентхаус НКП 235м2 на 2 этаже горо…
Вилла 3 комнатыв Petrcane, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Petrcane, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 92 м²
€ 550,000
Задар, Кожино Роскошная, уютная трехкомнатная квартира площадью 91,50 м2 на 1 этаже городск…
Вилла 2 комнатыв Petrcane, Хорватия
Вилла 2 комнаты
Petrcane, Хорватия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 59 м²
€ 390,000
Задар, Кожино Роскошная, уютная двухкомнатная квартира площадью 58,50 м2 на 1 этаже городск…
Вилла 4 комнатыв Petrcane, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 240 м²
€ 1,500,000
Задар, Кожино   Роскошный комфортабельный четырехкомнатный пентхаус НКП 240м2 на 2 этаже г…
Вилла 5 спаленв Задар, Хорватия
Вилла 5 спален
Задар, Хорватия
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,950,000
Продается роскошная элитная вилла, всего в нескольких шагах от кристально чистого моря. Эта …
Вилла 4 спальнив Municipality of Kolan, Хорватия
Вилла 4 спальни
Municipality of Kolan, Хорватия
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 699,000
Продается новая роскошная вилла, расположенная в тихом месте на острове Паг. Вилла состоит и…
Вилла 6 спаленв Pasman, Хорватия
Вилла 6 спален
Pasman, Хорватия
8 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,750,000
A new elite villa for sale, located in a quiet place on the island of Pašman, only 25…
Вилла 5 спаленв Задар, Хорватия
Вилла 5 спален
Задар, Хорватия
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,800,000
Продается просторная вилла в окружении зелени, расположенная недалеко от моря в пригороде За…
Вилла 4 комнатыв Нин, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Нин, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 118 м²
€ 389,999
Привлака, новостройка Четырехкомнатная квартира площадью 118 м2 на первом этаже дома, строи…
Вилла 3 комнатыв Нин, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Нин, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 379,999
Привлака, новостройка Трехкомнатная квартира площадью 120 м2 на первом этаже дома, строител…
Вилла 3 комнатыв Нин, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Нин, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 113 м²
€ 399,999
Привлака, новостройка Трехкомнатная квартира площадью 113 м2 на 2 этаже дома, строительство…
Вилла 3 комнатыв Нин, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Нин, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 119 м²
€ 399,999
Привлака, новостройка Трехкомнатная квартира площадью 119 м2 на 2 этаже дома, строительство…
Вилла 8 спаленв Municipality of Kolan, Хорватия
Вилла 8 спален
Municipality of Kolan, Хорватия
11 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается просторная вилла, расположенная в первом ряду от моря на южной стороне острова Паг…
Вилла 5 спаленв Задар, Хорватия
Вилла 5 спален
Задар, Хорватия
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,200,000
Красивая вилла на продажу, расположенная в тихом месте недалеко от Задара, всего в нескольки…
Вилла 4 спальнив Задар, Хорватия
Вилла 4 спальни
Задар, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 890,000
Продается просторная вилла на двух этажах, расположенная в тихом городке недалеко от Задара.…
Вилла 6 спаленв Задар, Хорватия
Вилла 6 спален
Задар, Хорватия
8 Количество комнат 9 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Мы продаем недавно построенную роскошную виллу с бассейном, расположенную недалеко от Задара…
Дом 8 комнатв Вир, Хорватия
Дом 8 комнат
Вир, Хорватия
8 Количество комнат 179 м² Количество этажей 2
€ 419,988
Два отдельных дома с 4 квартирами, южная часть острова Вир, 178,62 м2 Два дома, каждый с 2 к…
Дом 18 комнатв Вир, Хорватия
Дом 18 комнат
Вир, Хорватия
18 Количество комнат 381 м² Количество этажей 2
€ 610,001
Три дома с 6 квартирами, 100 м до моря, Вир, 380,50 м2 Три дома подряд расположены на тупико…
Дом 8 комнатв Углян, Хорватия
Дом 8 комнат
Углян, Хорватия
8 Количество комнат 276 м² Количество этажей 1
€ 1,700,000
Два дома в первом ряду к морю с уникальным вспомогательным зданием, Углян На острове Углян и…
Дом 7 комнатв Opcina Sukosan, Хорватия
Дом 7 комнат
Opcina Sukosan, Хорватия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 739,000
Сукошан, Пунта   Недавно отремонтированный отдельно стоящий дом общей площадью 180м2, пост…
Дом 5 комнатв Crno, Хорватия
Дом 5 комнат
Crno, Хорватия
5 Количество комнат 244 м² Количество этажей 2
€ 315,000
House on three floors, roof terrace, 400 m from the sea, Zadar, 244.43 m2 Not far from the P…
Дом 4 комнатыв Opcina Privlaka, Хорватия
Дом 4 комнаты
Opcina Privlaka, Хорватия
4 Количество комнат 341 м² Количество этажей 2
€ 360,000
Привлекательная вилла в стадии строительства в Привлаке, 341 м2 Строящаяся современная вилла…
Дом 4 комнатыв Opcina Privlaka, Хорватия
Дом 4 комнаты
Opcina Privlaka, Хорватия
4 Количество комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 310,000
Современная вилла в стадии строительства в Привлаке, 230 м2 Привлекательная вилла в стадии с…
Домв Opcina Skabrnja, Хорватия
Дом
Opcina Skabrnja, Хорватия
600 м²
€ 1
I24246 Ul. Домовинского Рата
Домв Mrljane, Хорватия
Дом
Mrljane, Хорватия
320 м² Количество этажей 2
€ 270,000
Двухквартирный дом, отдельные участки, вид на море, 320 м2, Пашман, На острове Пашман есть д…
Дом 7 комнатв Вир, Хорватия
Дом 7 комнат
Вир, Хорватия
7 Количество комнат 203 м² Количество этажей 2
€ 420,000
В южной части острова Вир, в 700 м от центра и в 100 м от пляжа, есть отдельный дом с просто…
Вилла 4 комнатыв Opcina Sukosan, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Opcina Sukosan, Хорватия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 202 м²
€ 1,400,000
Задар, Сукошан - первый ряд у моря Роскошная четырехкомнатная квартира площадью 202 м2 (общ…
Вилла 4 комнатыв Petrcane, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 202 м²
€ 1,270,000
Задар, Кожино Роскошная четырехкомнатная квартира 202 м2 (общая площадь 517 м2) на первом э…

Параметры недвижимости в Задарская жупания, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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