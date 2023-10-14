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Квартиры с видом на море в Задарская жупания, Хорватия

Задар
28
Паг
10
Квартира В архив
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9 объектов найдено
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением в Mandre, Хорватия
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением
Mandre, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
ISLAND OF PAG, MANDRE - luxury 3s + db apartment in an exclusive new building We are selli…
€460,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Задар, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Задар, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 2
ZADAR, MOCIRE - Luxury apartment with a garden in a new building Zadar is both an atmosphe…
€295,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Kozino, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kozino, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
ZADAR, KOŽINO - Apartment in a beautiful villa with pool Only 5 kilometers from Zadar is t…
€230,000
Квартира 4 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Zaton, Хорватия
Квартира 4 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Zaton, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
ZADAR, CENTER - Luxury penthouse in an exclusive location A luxury penthouse is for sale l…
€2,00 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением в Municipality of Povljana, Хорватия
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением
Municipality of Povljana, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
PAG-POVLJANA ISLAND excellent 3 bedroom apartment in an exclusive location For sale is thi…
€495,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением в Opcina Privlaka, Хорватия
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением
Opcina Privlaka, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
ZADAR, PRIVLAKA - Luxury penthouse with roof terrace by the sea Beautiful luxury penthouse …
€320,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Zaton, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Zaton, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
ZADAR, NIN Luxurious apartment 100 meters from the sea! We are selling a beautiful luxury …
€296,000
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением в Mandre, Хорватия
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением
Mandre, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 2
ISLAND OF PAG, MANDRE - top 1s + db under construction by a well-known investor High quali…
€210,000
Квартира 2 спальни с видом на море в Kozino, Хорватия
Квартира 2 спальни с видом на море
Kozino, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
ZADAR, PETRČANE - Apartment in a new building, ground floor Apartment for sale in Petrčane…
€285,000

Типы недвижимости в Задарская жупания

двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Задарская жупания, Хорватия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
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