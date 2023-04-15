Купить квартиру в Задарская жупания, Хорватия

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Realting.com
Хорватия
Задарская жупания
Квартиры
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Квартира 2 комнаты
Dobropoljana, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
1/1 Этаж
€ 195,000
Новое строительство, двухкомнатная квартира с видом на море, Сукошан, Задар, 67 м2 На первом…
Квартира 1 ванная
Municipality of Povljana, Хорватия
1 ванных комнат
72 м²
3/3 Этаж
€ 195,000
Квартира, Повляна, Паг, на продажу, 71,75 м2 Двухкомнатная квартира на третьем этаже располо…
Квартира 3 комнаты
Opcina Pakostane, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 261,655
Пакоштане - новостройка S5 квартира Уютная трехкомнатная квартира 60,85 м2 на 1 этаже строя…
Квартира 3 комнаты
Opcina Pakostane, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 287,100
Пакоштане - новостройка S4 квартира Уютная трехкомнатная квартира 63,80 м2 на первом этаже …
Квартира 3 комнаты
Opcina Pakostane, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 279,070
Пакоштане - новостройка S3 квартира Уютная трехкомнатная квартира 64,90 м2 на первом этаже …
Квартира 3 комнаты
Opcina Pakostane, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
€ 370,350
Пакоштане - новостройка S7 квартира Уютная трехкомнатная квартира общей площадью 82,30 м2 н…
Квартира 3 комнаты
Opcina Pakostane, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 279,070
Пакоштане - новостройка S6 квартира Уютная трехкомнатная квартира 64,90 м2 на 1 этаже строя…
Квартира 3 комнаты
Opcina Pakostane, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 353,025
Пакоштане - новостройка S8 квартира Уютная трехкомнатная квартира общей площадью 78,45 м2 н…
Квартира 3 комнаты
Opcina Pakostane, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 287,100
Пакоштане - новостройка S1 квартира Уютная трехкомнатная квартира 63,80 м2 на первом этаже …
Квартира 3 комнаты
Opcina Pakostane, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 261,655
Пакоштане - новостройка S2 квартира Уютная трехкомнатная квартира 60,85 м2 на первом этаже …
Квартира 2 комнаты
Crno, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
Количество этажей 3
€ 170,000
Квартира в исключительном месте, туристический потенциал, Задар Двухкомнатная квартира с чис…
Квартира 2 комнаты
Вир, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 280,000
Двухуровневая квартира, сад, парковка, терраса, вид, Вир, 67 м2, На острове Вир есть двухэта…
Квартира 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
206 м²
€ 1,250,000
Kožino - luxuriöser Neubau Vierzimmerwohnung NKP 206,02m2 im Erdgeschoss eines im Bau befin…
Квартира 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
197 м²
€ 1,200,000
Кожино - роскошная новостройка Четырехкомнатная квартира НКП 197.38м2 на втором этаже строя…
Квартира 2 комнаты
Petrcane, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 450,000
Кожино - роскошная новостройка Двухкомнатная квартира НКП 64.89м2 на 1 этаже строящегося до…
Квартира 3 комнаты
Petrcane, Хорватия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
68 м²
€ 600,000
Кожино - роскошная новостройка Трехкомнатная квартира НКП 67.66м2 на 1 этаже строящегося до…
Квартира 3 комнаты
Petrcane, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
89 м²
€ 600,000
Кожино - роскошная новостройка Трехкомнатная квартира НКП 88,71м2 на 1 этаже строящегося до…
Квартира 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
182 м²
€ 990,000
Кожино - роскошная новостройка Четырехкомнатная квартира НКП 182.18м2 на первом этаже строя…
Квартира 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
230 м²
€ 1,550,000
Кожино - роскошная новостройка Четырехкомнатная квартира НКП 230.16м2 на втором этаже строя…
Квартира 3 комнаты
Poljana, Хорватия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
95 м²
€ 550,000
Задар, Полуоток, Улица Далматински сабора Красивая, роскошно отремонтированная четырехко…
Квартира 4 комнаты
Задар, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
1/9 Этаж
€ 255,000
4-room apartment, elevator, storage room, modernly furnished, 85 m2, Višnjik, Zadar 4 bedroo…
Квартира 3 комнаты
Municipality of Povljana, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 212,000
Паг, Повляна - новостройка Трехкомнатная квартира общей жилой площадью 80,28 м2 на 1 этаже …
Квартира 3 комнаты
Паг, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 300,000
The island of Pag, new building, luxury one bedroom apartment of 67 m2, on the ground floor …
Квартира 2 комнаты
Паг, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 163,240
The island of Pag, new building, luxury one bedroom apartment of 46.64 m2, on the first floo…
Квартира 3 комнаты
Poljana, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
2/5 Этаж
€ 185,000
Трехкомнатная квартира на полуострове, в 50 м от набережной, Задар Трехкомнатная квартира с …
Квартира 4 комнаты
Задар, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
146 м²
2/2 Этаж
€ 380,000
На верхнем этаже здания в Задаре находится здание суда с террасой на крыше и бассейном. Квар…
Квартира 3 комнаты
Turanj, Хорватия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
94 м²
€ 400,000
Sv. Filip i Jakov, Turanj, продается трехкомнатная квартира 96 м2, в эксклюзивном месте на б…
Квартира 4 комнаты
Benkovac, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
135 м²
€ 75,000
Бенковац, центр Продается 4-комнатная квартира 135м2 с офисными помещениями 8м2 на первом э…
Квартира 4 комнаты
Tkon, Хорватия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
115 м²
€ 270,000
Пашман, в 150 м от паромного порта и буквально в 7 м от песчаного пляжа, апартаменты в стади…
Квартира 4 комнаты
Municipality of Povljana, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
3 Этаж
€ 138,000
На верхнем этаже находится меблированная квартира 92 м2 с террасой и парковкой. Он состоит и…
Параметры недвижимости в Задарская жупания, Хорватия
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