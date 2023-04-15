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Купить квартиру в Задарская жупания, Хорватия

Задар
10
Паг
2
Benkovac
1
Grad Benkovac
1
Opcina Pasman
1
Opcina Sveti Filip i Jakov
1
Opcina Tkon
1
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30 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Dobropoljana, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Dobropoljana, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 1/1 Этаж
€ 195,000
Новое строительство, двухкомнатная квартира с видом на море, Сукошан, Задар, 67 м2 На первом…
Квартира 1 ваннаяв Municipality of Povljana, Хорватия
Квартира 1 ванная
Municipality of Povljana, Хорватия
1 ванных комнат 72 м² 3/3 Этаж
€ 195,000
Квартира, Повляна, Паг, на продажу, 71,75 м2 Двухкомнатная квартира на третьем этаже располо…
Квартира 3 комнатыв Opcina Pakostane, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Pakostane, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 261,655
Пакоштане - новостройка S5 квартира Уютная трехкомнатная квартира 60,85 м2 на 1 этаже строя…
Квартира 3 комнатыв Opcina Pakostane, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Pakostane, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 287,100
Пакоштане - новостройка S4 квартира Уютная трехкомнатная квартира 63,80 м2 на первом этаже …
Квартира 3 комнатыв Opcina Pakostane, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Pakostane, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 279,070
Пакоштане - новостройка S3 квартира Уютная трехкомнатная квартира 64,90 м2 на первом этаже …
Квартира 3 комнатыв Opcina Pakostane, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Pakostane, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 370,350
Пакоштане - новостройка S7 квартира Уютная трехкомнатная квартира общей площадью 82,30 м2 н…
Квартира 3 комнатыв Opcina Pakostane, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Pakostane, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 279,070
Пакоштане - новостройка S6 квартира Уютная трехкомнатная квартира 64,90 м2 на 1 этаже строя…
Квартира 3 комнатыв Opcina Pakostane, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Pakostane, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 353,025
Пакоштане - новостройка S8 квартира Уютная трехкомнатная квартира общей площадью 78,45 м2 н…
Квартира 3 комнатыв Opcina Pakostane, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Pakostane, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 287,100
Пакоштане - новостройка S1 квартира Уютная трехкомнатная квартира 63,80 м2 на первом этаже …
Квартира 3 комнатыв Opcina Pakostane, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Pakostane, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 261,655
Пакоштане - новостройка S2 квартира Уютная трехкомнатная квартира 60,85 м2 на первом этаже …
Квартира 2 комнатыв Crno, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Crno, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² Количество этажей 3
€ 170,000
Квартира в исключительном месте, туристический потенциал, Задар Двухкомнатная квартира с чис…
Квартира 2 комнатыв Вир, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Вир, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 280,000
Двухуровневая квартира, сад, парковка, терраса, вид, Вир, 67 м2, На острове Вир есть двухэта…
Квартира 4 комнатыв Petrcane, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 206 м²
€ 1,250,000
Kožino - luxuriöser Neubau Vierzimmerwohnung NKP 206,02m2 im Erdgeschoss eines im Bau befin…
Квартира 4 комнатыв Petrcane, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 197 м²
€ 1,200,000
Кожино - роскошная новостройка Четырехкомнатная квартира НКП 197.38м2 на втором этаже строя…
Квартира 2 комнатыв Petrcane, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Petrcane, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 450,000
Кожино - роскошная новостройка Двухкомнатная квартира НКП 64.89м2 на 1 этаже строящегося до…
Квартира 3 комнатыв Petrcane, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Petrcane, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 68 м²
€ 600,000
Кожино - роскошная новостройка Трехкомнатная квартира НКП 67.66м2 на 1 этаже строящегося до…
Квартира 3 комнатыв Petrcane, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Petrcane, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м²
€ 600,000
Кожино - роскошная новостройка Трехкомнатная квартира НКП 88,71м2 на 1 этаже строящегося до…
Квартира 4 комнатыв Petrcane, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 182 м²
€ 990,000
Кожино - роскошная новостройка Четырехкомнатная квартира НКП 182.18м2 на первом этаже строя…
Квартира 4 комнатыв Petrcane, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 230 м²
€ 1,550,000
Кожино - роскошная новостройка Четырехкомнатная квартира НКП 230.16м2 на втором этаже строя…
Квартира 3 комнатыв Poljana, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Poljana, Хорватия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 95 м²
€ 550,000
Задар, Полуоток, Улица Далматински сабора   Красивая, роскошно отремонтированная четырехко…
Квартира 4 комнатыв Задар, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Задар, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 1/9 Этаж
€ 255,000
4-room apartment, elevator, storage room, modernly furnished, 85 m2, Višnjik, Zadar 4 bedroo…
Квартира 3 комнатыв Municipality of Povljana, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Municipality of Povljana, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 212,000
Паг, Повляна - новостройка Трехкомнатная квартира общей жилой площадью 80,28 м2 на 1 этаже …
Квартира 3 комнатыв Паг, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Паг, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 300,000
The island of Pag, new building, luxury one bedroom apartment of 67 m2, on the ground floor …
Квартира 2 комнатыв Паг, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Паг, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 163,240
The island of Pag, new building, luxury one bedroom apartment of 46.64 m2, on the first floo…
Квартира 3 комнатыв Poljana, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Poljana, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² 2/5 Этаж
€ 185,000
Трехкомнатная квартира на полуострове, в 50 м от набережной, Задар Трехкомнатная квартира с …
Квартира 4 комнатыв Задар, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Задар, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 146 м² 2/2 Этаж
€ 380,000
На верхнем этаже здания в Задаре находится здание суда с террасой на крыше и бассейном. Квар…
Квартира 3 комнатыв Turanj, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Turanj, Хорватия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 94 м²
€ 400,000
Sv. Filip i Jakov, Turanj, продается трехкомнатная квартира 96 м2, в эксклюзивном месте на б…
Квартира 4 комнатыв Benkovac, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Benkovac, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 135 м²
€ 75,000
Бенковац, центр Продается 4-комнатная квартира 135м2 с офисными помещениями 8м2 на первом э…
Квартира 4 комнатыв Tkon, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Tkon, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м²
€ 270,000
Пашман, в 150 м от паромного порта и буквально в 7 м от песчаного пляжа, апартаменты в стади…
Квартира 4 комнатыв Municipality of Povljana, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Municipality of Povljana, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² 3 Этаж
€ 138,000
На верхнем этаже находится меблированная квартира 92 м2 с террасой и парковкой. Он состоит и…

Параметры недвижимости в Задарская жупания, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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