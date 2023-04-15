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Купить недвижимость в Задарская жупания, Хорватия

Задар
24
Нин
4
Municipality of Kolan
3
Opcina Pasman
3
Паг
3
Биоград-на-Мору
2
Benkovac
1
Grad Benkovac
1
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82 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Dobropoljana, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Dobropoljana, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 1/1 Этаж
€ 195,000
Новое строительство, двухкомнатная квартира с видом на море, Сукошан, Задар, 67 м2 На первом…
Квартира 1 ваннаяв Municipality of Povljana, Хорватия
Квартира 1 ванная
Municipality of Povljana, Хорватия
1 ванных комнат 72 м² 3/3 Этаж
€ 195,000
Квартира, Повляна, Паг, на продажу, 71,75 м2 Двухкомнатная квартира на третьем этаже располо…
Дом 4 комнатыв Rovanjska, Хорватия
Дом 4 комнаты
Rovanjska, Хорватия
4 Количество комнат 110 м² Количество этажей 2
€ 319,000
Дом с бассейном, Рованьска, Задар, 110 м2 Рядом с Велебитом и морем находится двухэтажный до…
Квартира 3 комнатыв Opcina Pakostane, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Pakostane, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 287,100
Пакоштане - новостройка S4 квартира Уютная трехкомнатная квартира 63,80 м2 на первом этаже …
Квартира 3 комнатыв Opcina Pakostane, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Pakostane, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 261,655
Пакоштане - новостройка S5 квартира Уютная трехкомнатная квартира 60,85 м2 на 1 этаже строя…
Квартира 3 комнатыв Opcina Pakostane, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Pakostane, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 279,070
Пакоштане - новостройка S3 квартира Уютная трехкомнатная квартира 64,90 м2 на первом этаже …
Квартира 3 комнатыв Opcina Pakostane, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Pakostane, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 370,350
Пакоштане - новостройка S7 квартира Уютная трехкомнатная квартира общей площадью 82,30 м2 н…
Квартира 3 комнатыв Opcina Pakostane, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Pakostane, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 279,070
Пакоштане - новостройка S6 квартира Уютная трехкомнатная квартира 64,90 м2 на 1 этаже строя…
Квартира 3 комнатыв Opcina Pakostane, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Pakostane, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 353,025
Пакоштане - новостройка S8 квартира Уютная трехкомнатная квартира общей площадью 78,45 м2 н…
Квартира 3 комнатыв Opcina Pakostane, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Pakostane, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 287,100
Пакоштане - новостройка S1 квартира Уютная трехкомнатная квартира 63,80 м2 на первом этаже …
Квартира 3 комнатыв Opcina Pakostane, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Pakostane, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 261,655
Пакоштане - новостройка S2 квартира Уютная трехкомнатная квартира 60,85 м2 на первом этаже …
Вилла 4 комнатыв Petrcane, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 209 м²
€ 1,150,000
Задар, Кожино Роскошная четырехкомнатная квартира площадью 209 м2 (общая площадь 536 м2) на…
Вилла 4 комнатыв Petrcane, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 235 м²
€ 1,500,000
Задар, Кожино Роскошный комфортабельный четырехкомнатный пентхаус НКП 235м2 на 2 этаже горо…
Вилла 3 комнатыв Petrcane, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Petrcane, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 92 м²
€ 550,000
Задар, Кожино Роскошная, уютная трехкомнатная квартира площадью 91,50 м2 на 1 этаже городск…
Вилла 2 комнатыв Petrcane, Хорватия
Вилла 2 комнаты
Petrcane, Хорватия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 59 м²
€ 390,000
Задар, Кожино Роскошная, уютная двухкомнатная квартира площадью 58,50 м2 на 1 этаже городск…
Вилла 4 комнатыв Petrcane, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 240 м²
€ 1,500,000
Задар, Кожино   Роскошный комфортабельный четырехкомнатный пентхаус НКП 240м2 на 2 этаже г…
Вилла 5 спаленв Задар, Хорватия
Вилла 5 спален
Задар, Хорватия
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,950,000
Продается роскошная элитная вилла, всего в нескольких шагах от кристально чистого моря. Эта …
Вилла 4 спальнив Municipality of Kolan, Хорватия
Вилла 4 спальни
Municipality of Kolan, Хорватия
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 699,000
Продается новая роскошная вилла, расположенная в тихом месте на острове Паг. Вилла состоит и…
Вилла 6 спаленв Pasman, Хорватия
Вилла 6 спален
Pasman, Хорватия
8 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,750,000
A new elite villa for sale, located in a quiet place on the island of Pašman, only 25…
Вилла 5 спаленв Задар, Хорватия
Вилла 5 спален
Задар, Хорватия
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,800,000
Продается просторная вилла в окружении зелени, расположенная недалеко от моря в пригороде За…
Вилла 4 комнатыв Нин, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Нин, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 118 м²
€ 389,999
Привлака, новостройка Четырехкомнатная квартира площадью 118 м2 на первом этаже дома, строи…
Вилла 3 комнатыв Нин, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Нин, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 379,999
Привлака, новостройка Трехкомнатная квартира площадью 120 м2 на первом этаже дома, строител…
Вилла 3 комнатыв Нин, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Нин, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 113 м²
€ 399,999
Привлака, новостройка Трехкомнатная квартира площадью 113 м2 на 2 этаже дома, строительство…
Вилла 3 комнатыв Нин, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Нин, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 119 м²
€ 399,999
Привлака, новостройка Трехкомнатная квартира площадью 119 м2 на 2 этаже дома, строительство…
Вилла 8 спаленв Municipality of Kolan, Хорватия
Вилла 8 спален
Municipality of Kolan, Хорватия
11 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается просторная вилла, расположенная в первом ряду от моря на южной стороне острова Паг…
Вилла 5 спаленв Задар, Хорватия
Вилла 5 спален
Задар, Хорватия
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,200,000
Красивая вилла на продажу, расположенная в тихом месте недалеко от Задара, всего в нескольки…
Вилла 4 спальнив Задар, Хорватия
Вилла 4 спальни
Задар, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 890,000
Продается просторная вилла на двух этажах, расположенная в тихом городке недалеко от Задара.…
Вилла 6 спаленв Задар, Хорватия
Вилла 6 спален
Задар, Хорватия
8 Количество комнат 9 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Мы продаем недавно построенную роскошную виллу с бассейном, расположенную недалеко от Задара…
Дом 8 комнатв Вир, Хорватия
Дом 8 комнат
Вир, Хорватия
8 Количество комнат 179 м² Количество этажей 2
€ 419,988
Два отдельных дома с 4 квартирами, южная часть острова Вир, 178,62 м2 Два дома, каждый с 2 к…
Дом 18 комнатв Вир, Хорватия
Дом 18 комнат
Вир, Хорватия
18 Количество комнат 381 м² Количество этажей 2
€ 610,001
Три дома с 6 квартирами, 100 м до моря, Вир, 380,50 м2 Три дома подряд расположены на тупико…

Параметры недвижимости в Задарская жупания, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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