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Купить вилла с видом на море в Воднян, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 4 спальнив Воднян, Хорватия
Вилла 4 спальни
Воднян, Хорватия
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,500,000
Продается строящаяся вилла, расположенная в окружении природы в маленьком городке в глубине …
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