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Хорватия
Воднян
Дома
Дома в Воднян, Хорватия
виллы
3
Дом
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25 объектов найдено
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Дом 4 спальни
Воднян, Хорватия
4
185 м²
2
Истрия, Галижана, Вилла с видом на море. Дом площадью 180 м2 на участке 385 м2. Из дома откр…
€990,000
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Дом 2 спальни
Воднян, Хорватия
2
117 м²
1
Этот солнечный одноэтажный дом построен в 2017 году на участке площадью 552 м² и состоит из …
€395,000
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Дом 3 спальни
Воднян, Хорватия
3
123 м²
2
Истрия, Воднян, вилла с бассейном и садом и видом на архипелаг Бриуны, на полпути между Рови…
€545,000
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Дом 20 спален
Воднян, Хорватия
20
650 м²
3
Этот многоквартирный дом расположен в Перой, небольшом городке на юго-западной стороне Истри…
€2,40 млн
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Дом 4 спальни
Воднян, Хорватия
4
200 м²
Продается проект роскошной виллы в тихом месте Пероя, всего в 450 м от первых пляжей и моря.…
€790,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Воднян, Хорватия
4
200 м²
Продается проект роскошной виллы в тихом месте Пероя, всего в 450 м от первых пляжей и моря.…
€790,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Воднян, Хорватия
4
200 м²
Продается проект роскошной виллы в тихом месте Пероя, всего в 450 м от первых пляжей и моря.…
€790,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Воднян, Хорватия
3
145 м²
Продается проект двухуровневого дома, расположенного в Перой, ок. 1 км от моря и первых пляж…
€369,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Воднян, Хорватия
3
150 м²
Фотогеничный Воднян, средневековый городско-сельский город, расположен на юго-западе Истрии …
€320,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Воднян, Хорватия
3
125 м²
2
Истрия, Воднян, вилла с бассейном и садом и видом на архипелаг Бриуны, на полпути между Рови…
€585,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Воднян, Хорватия
4
180 м²
2
Продается двухуровневый дом в уединении, недалеко от дороги, с видом на море и архипелаг Бри…
€550,000
Рекомендовать
Дом 6 спален
Воднян, Хорватия
6
192 м²
Рядом с Барбаригой, в поселке Бетига, продается интересный двухквартирный дом с бассейном, о…
€460,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Воднян, Хорватия
2
2
117 м²
ISTRIA, VODNJAN - Attractive one-story house with swimming pool and jacuzzi Numerous editi…
€395,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Воднян, Хорватия
3
3
195 м²
ISTRIA, VODNJAN - Modern villa 195m2, heated pool, sauna, jacuzzi, luxuriously furnished We…
€830,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Воднян, Хорватия
2
1
240 м²
ISTRIA, VODNJAN - Family house 240 m2, tavern, 1100m2 agricultural land We offer a modern f…
€520,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка
Воднян, Хорватия
5
2
194 м²
ISTRIA, VODNJAN - Beautiful villa in a quiet location with a pool and garden! Numerous edi…
€615,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Воднян, Хорватия
2
1
140 м²
ISTRA, VODNJAN - Modern and high-quality one-story house located in a secluded area in a sma…
€770,000
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Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Воднян, Хорватия
4
5
460 м²
1
ISTRIA, VODNJAN - Beautiful luxury villa with olive grove Thanks to the rich history whose…
€2,00 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка
Воднян, Хорватия
5
2
194 м²
ISTRIA, VODNJAN - Beautiful villa in a quiet location with a pool and garden! Numerous edi…
€615,000
Рекомендовать
Дом 8 спален с мебелью, с видом на море, с парковка
Воднян, Хорватия
8
5
537 м²
3
ISTRIA, VODNJAN Magic villa with a view of the Brijuni Islands! Thanks to its rich history…
€730,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Воднян, Хорватия
6
5
267 м²
2
ISTRIA, VODNJAN - a town in the southern part of Istria, about ten kilometers north of Pula,…
€985,000
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Вилла 3 спальни
Воднян, Хорватия
3
3
180 м²
Прекрасный коттеджный дом в Водняне ждет своего нового владельца, чтобы испытать все преимущ…
€600,000
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Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с видеонаблюдением
Воднян, Хорватия
5
3
2
Продается строящаяся вилла в окружении зелени, расположенная в очаровательном месте в глубин…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Воднян, Хорватия
6
3
2
Villa under construction for sale, surrounded by nature in a small town in the hinterland of…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Воднян, Хорватия
2
3
ВОДНЬЯН Отличный новый дом 98м2 + бассейн Истрия - Хорватия Примерно в 6 км к востоку …
€420,000
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