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Купить квартиру в Водице, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Srima, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Srima, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² Количество этажей 4
€ 153,800
Квартира 3 комнаты, 61,52 м2, Шрима Трехкомнатная квартира всего в 240 метрах от пляжа на Шр…
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