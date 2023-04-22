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Виллы в Вис, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Вис, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Вис, Хорватия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 120 м²
€ 680,000
На каскадной местности есть 4 роскошные виллы, каждая на участке 530м2 с видом на море. Кажд…
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