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Жильё в Вис, Хорватия

8 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Podstrazje, Хорватия
Дом 4 комнаты
Podstrazje, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 700,000
I25500 Obala svetog Jurja 37
Дом 3 комнаты в Вис, Хорватия
Дом 3 комнаты
Вис, Хорватия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 172 м²
€ 1,500,000
Вис, современная роскошная вилла с бассейном и открытым видом на мореНедавно построенная вил…
Дом 1 ванная в Rogacic, Хорватия
Дом 1 ванная
Rogacic, Хорватия
1 ванных комнат 51 м²
€ 275,000
Vis, Draškovca, дом отдыха 38м2 с крытой террасой 25м2, на уникальной собственности с оливко…
Дом 5 комнат в Вис, Хорватия
Дом 5 комнат
Вис, Хорватия
5 Количество комнат 240 м² Количество этажей 2
€ 1,100,000
I23536 Zagrebačka
Дом 4 комнаты в Вис, Хорватия
Дом 4 комнаты
Вис, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 187 м²
€ 700,000
Вис продаем каменный дом в первом ряду с 3 хозяйственными помещениями, большой террасой и дв…
Вилла 3 комнаты в Вис, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Вис, Хорватия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 120 м²
€ 680,000
На каскадной местности есть 4 роскошные виллы, каждая на участке 530м2 с видом на море. Кажд…
Дом 3 комнаты в Вис, Хорватия
Дом 3 комнаты
Вис, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 72 м²
€ 260,000
Дом для продажи на ВисПервый этаж около 20м2 с террасой 20м2(состоит из спальни, гостиной и …
Дом 5 комнат в Вис, Хорватия
Дом 5 комнат
Вис, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 252 м²
€ 499,000
Парный дом в центре Виса, 50 м от моря, 150 м от паромного порта.Дом состоит из 4 этажей, об…
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