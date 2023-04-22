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Grad Vis
Вис
Жильё в Вис, Хорватия
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8 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Podstrazje, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 2
€ 700,000
I25500 Obala svetog Jurja 37
Дом 3 комнаты
Вис, Хорватия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
172 м²
€ 1,500,000
Вис, современная роскошная вилла с бассейном и открытым видом на мореНедавно построенная вил…
Дом 1 ванная
Rogacic, Хорватия
1 ванных комнат
51 м²
€ 275,000
Vis, Draškovca, дом отдыха 38м2 с крытой террасой 25м2, на уникальной собственности с оливко…
Дом 5 комнат
Вис, Хорватия
5 Количество комнат
240 м²
Количество этажей 2
€ 1,100,000
I23536 Zagrebačka
Дом 4 комнаты
Вис, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
187 м²
€ 700,000
Вис продаем каменный дом в первом ряду с 3 хозяйственными помещениями, большой террасой и дв…
Вилла 3 комнаты
Вис, Хорватия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
120 м²
€ 680,000
На каскадной местности есть 4 роскошные виллы, каждая на участке 530м2 с видом на море. Кажд…
Дом 3 комнаты
Вис, Хорватия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
72 м²
€ 260,000
Дом для продажи на ВисПервый этаж около 20м2 с террасой 20м2(состоит из спальни, гостиной и …
Дом 5 комнат
Вис, Хорватия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
252 м²
€ 499,000
Парный дом в центре Виса, 50 м от моря, 150 м от паромного порта.Дом состоит из 4 этажей, об…
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