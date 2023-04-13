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Купить вилла с бассейном в Хорватии

Grad Split
20
Grad Porec
19
Город Умаг
19
Пореч
17
Grad Dubrovnik
14
Сплит
12
Grad Korcula
11
Загреб
11
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40 объектов найдено
Вилла 6 спаленв Varvari, Хорватия
Вилла 6 спален
Varvari, Хорватия
5 ванных комнат 174 м²
€ 740,000
Продается красивая современная вилла в 5 км от центра Пореча в тихом месте. Вилла имеет площ…
Вилла 6 спаленв Varvari, Хорватия
Вилла 6 спален
Varvari, Хорватия
5 ванных комнат 199 м²
€ 780,000
Роскошная недвижимость Фаркаша продает красивую современную виллу в 5 км от центра Пореча в …
Вилла 4 спальнив Ракаль, Хорватия
Вилла 4 спальни
Ракаль, Хорватия
3 ванных комнат 350 м²
€ 1,250,000
Вилла с римским бассейном, расположенная в небольшом истрийском туристическом городке Ракаль…
Вилла 3 спальнив Бале, Хорватия
Вилла 3 спальни
Бале, Хорватия
3 ванных комнат 210 м²
€ 500,000
В Истрии, Хорватия, Бейл является поселением и муниципалитетом. Каструм Валлис, римская креп…
Вилла 3 спальнив Marcana, Хорватия
Вилла 3 спальни
Marcana, Хорватия
2 ванных комнат 168 м²
€ 460,000
Марчана - это поселение в Истрии, Хорватия, в 15 километрах к северо-востоку от Пулы. Он рас…
Вилла 4 спальнив Rovinjsko Selo, Хорватия
Вилла 4 спальни
Rovinjsko Selo, Хорватия
4 ванных комнат 307 м²
€ 770,000
Мы продаем прекрасную новую виллу в центре Истрии, которая традиционно спроектирована и нахо…
Вилла 6 спаленв Visnjan, Хорватия
Вилла 6 спален
Visnjan, Хорватия
4 ванных комнат 220 м²
€ 650,000
Недвижимость с двумя домами полностью отремонтирована в 2020 году. Главный дом состоит из…
Вилла 5 спаленв Пореч, Хорватия
Вилла 5 спален
Пореч, Хорватия
5 ванных комнат 240 м²
€ 675,000
Вилла с современным дизайном, состоящая из: гостиной, полностью оборудованной кухни с обеден…
Вилла 8 спаленв Медулин, Хорватия
Вилла 8 спален
Медулин, Хорватия
8 ванных комнат 440 м²
€ 1,500,000
2 красивые каменные виллы с видом на море в центре Медулина, недалеко от Пулы. Каждая вилла …
Вилла 5 спаленв Медулин, Хорватия
Вилла 5 спален
Медулин, Хорватия
5 ванных комнат 350 м²
€ 1,600,000
Продается высококачественная вилла, всего в 50 м от пляжа. Вилла состоит из: - подвал: комна…
Вилла 4 спальнив Пореч, Хорватия
Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
4 ванных комнат 160 м²
€ 620,000
Отдельная вилла с бассейном на двух этажах, с общей площадью 160 м2 и 1000 м2 ландшафтного с…
Вилла 4 спальнив Пореч, Хорватия
Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
4 ванных комнат 200 м²
€ 635,000
Мы продаем уникальную истрийскую виллу с бассейном общей площадью 200 м2, расположенную на д…
Вилла 3 спальнив Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат 170 м²
€ 630,000
10 км от Порека и моря, в очень хорошем месте, есть эта уникальная отдельная вилла 170 м2 - …
Вилла 4 спальнив Пореч, Хорватия
Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
4 ванных комнат 169 м²
€ 515,000
Дом был построен в 1740 году и полностью отремонтирован в 1994 году и украшен стильной антик…
Вилла 2 спальнив Ровинь, Хорватия
Вилла 2 спальни
Ровинь, Хорватия
3 ванных комнат 150 м²
€ 495,000
Автохтонная истрийская каменная вилла с бассейном и просторным садом для продажи в тихом мес…
Вилла 3 спальнив Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
2 ванных комнат 180 м²
€ 470,000
Вилла расположена на двух этажах общей площадью 180 м2 и ландшафтным садом общей площадью 66…
Вилла 3 спальнив Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат 170 м²
€ 520,000
Продается деревенская истрийская вилла с бассейном, полностью окруженным природой в изолиров…
Вилла 4 спальнив Savudrija, Хорватия
Вилла 4 спальни
Savudrija, Хорватия
6 ванных комнат 297 м²
€ 1,778,619
Продается новая роскошная вилла и апартаменты в новом 5-звездочном курорте в Умаге, Истрия, …
Вилла 2 спальнив Krizine, Хорватия
Вилла 2 спальни
Krizine, Хорватия
2 ванных комнат 130 м²
€ 320,000
Продается отдельно стоящий дом с бассейном, всего в 5 км от моря. Он был полностью отремонти…
Вилла 3 спальнив Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат 187 м²
€ 650,000
In a very attractive location, only 70m from the sea and the beautiful beaches of Poreč, lux…
Вилла 3 спальнив Умаг, Хорватия
Вилла 3 спальни
Умаг, Хорватия
3 ванных комнат 160 м²
Цена по запросу
Продается новая красивая вилла с бассейном, в 4 км от моря. Он имеет площадь 160 м2 и распол…
Вилла 3 спальнив Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат 146 м²
€ 595,000
Мы продаем красивый дом с бассейном современного дизайна в одной из самых красивых частей По…
Вилла 3 спальнив Smoljanci, Хорватия
Вилла 3 спальни
Smoljanci, Хорватия
3 ванных комнат 515 м²
€ 1,972,000
На 2200 м2 маргинальных земель и на 350 м над уровнем моря каменная вилла окружена лесами, л…
Вилла 3 спальнив Basanija, Хорватия
Вилла 3 спальни
Basanija, Хорватия
3 ванных комнат 220 м²
€ 1,500,000
We sell a beautiful modern villa with swimming pool, only 30 m from the sea, in a tourist vi…
Вилла 4 спальнив Умаг, Хорватия
Вилла 4 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат 500 м²
Цена по запросу
Эксклюзивная современная вилла на пляже !!!! Эксклюзивная вилла с частным пляжем на продажу,…
Вилла 4 спальнив Умаг, Хорватия
Вилла 4 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат 1 000 м²
Цена по запросу
Роскошные виллы Farkaš, Хорватия, продают роскошную дизайнерскую виллу в гольф-курорте Kempi…
Вилла 4 спальнив Канфанар, Хорватия
Вилла 4 спальни
Канфанар, Хорватия
4 ванных комнат 297 м²
€ 838,125
Мы продаем новую роскошную виллу с бассейном 297 м2 на двух этажах с кондиционерами вместимо…
Вилла 4 спальнив Канфанар, Хорватия
Вилла 4 спальни
Канфанар, Хорватия
4 ванных комнат 359 м²
€ 928,125
Мы продаем новую роскошную виллу с бассейном 359 м2 на двух этажах с кондиционером вместимос…
Вилла 4 спальнив Brtonigla, Хорватия
Вилла 4 спальни
Brtonigla, Хорватия
4 ванных комнат 230 м²
Цена по запросу
Вы мечтаете о Тоскане, вилле с бассейном на природе, и все же недалеко от моря и небольших г…
Вилла 3 спальнив Crveni Vrh, Хорватия
Вилла 3 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
5 ванных комнат 817 м²
Цена по запросу
Уникальная возможность в Хорватии! Роскошь в Истрии! Продается 5 типов вилл на гольф-к…

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