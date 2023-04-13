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Купить вилла с видом на горы в Хорватии

Шибеник
7
Opcina Postira
6
Опатия
6
Опатия
6
Opcina Bol
5
Opcina Kanfanar
5
Opcina Primosten
5
Grad Hvar
4
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15 объектов найдено
Вилла 8 спаленв Grad Split, Хорватия
Вилла 8 спален
Grad Split, Хорватия
11 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается новая вилла, расположенная в пригороде Сплита, всего в 70 метрах от моря. Вилла со…
Вилла 2 спальнив община Бале, Хорватия
Вилла 2 спальни
община Бале, Хорватия
3 ванных комнат 1 850 м²
€ 545,000
Св. Петар – Центральная Истрия Топ новая вилла с бассейном ISTRIA – ХОРВАТИЯ Отличная нова…
Вилла 5 спаленв Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 5 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается прекрасная вилла на острове Чиово, в нескольких километрах от Трогира. Вилла распо…
Вилла 4 спальнив Grad Split, Хорватия
Вилла 4 спальни
Grad Split, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 620,000
Продается новая вилла, окруженная красивой природой, расположенная  всего в 10 км от Сп…
Вилла 5 спаленв Рогозница, Хорватия
Вилла 5 спален
Рогозница, Хорватия
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается эксклюзивная трехэтажная вилла площадью 377 м2, расположенная в тихом месте в Рого…
Вилла 5 спаленв Шибеник, Хорватия
Вилла 5 спален
Шибеник, Хорватия
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается новая элитная вилла площадью 175 м2, расположенная в тихом месте недалеко от Шибен…
Вилла 5 спаленв Postira, Хорватия
Вилла 5 спален
Postira, Хорватия
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 990,000
Продается красивая вилла, расположенная в тихом месте на острове Брач, всего в 20 м от моря.…
Вилла 6 спаленв Marcana, Хорватия
Вилла 6 спален
Marcana, Хорватия
8 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 2
€ 700,000
Продается строяшаяся роскошная смежная вилла, расположенная в тихом месте в пригороде Марчан…
Вилла 4 спальнив Воднян, Хорватия
Вилла 4 спальни
Воднян, Хорватия
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,750,000
Продается строящаяся вилла в окружении зелени, расположенная в очаровательном месте в глубин…
Вилла 7 спаленв Marcana, Хорватия
Вилла 7 спален
Marcana, Хорватия
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,500,000
Продается роскошная вилла, расположенная в очаровательном городке в самом сердце Истрии. Вил…
Вилла 4 спальнив Дубровник, Хорватия
Вилла 4 спальни
Дубровник, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,550,000
Продается недавно построенная роскошная вилла современной архитектуры, расположенная недалек…
Вилла 7 спаленв Дубровник, Хорватия
Вилла 7 спален
Дубровник, Хорватия
8 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,000,000
Продается красивая каменная вилла, расположенная в небольшом прибрежном городке недалеко от …
Вилла 5 спаленв Задар, Хорватия
Вилла 5 спален
Задар, Хорватия
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,800,000
Продается просторная вилла в окружении зелени, расположенная недалеко от моря в пригороде За…
Вилла 4 спальнив Borak, Хорватия
Вилла 4 спальни
Borak, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,700,000
Продается новая красивая вилла с видом на море, расположенная в оживленном туристическом при…
Вилла 4 спальнив Orebic, Хорватия
Вилла 4 спальни
Orebic, Хорватия
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,350,000
An old stone villa for sale, built in the 18th century and completely renovated in 2016. The…

Параметры недвижимости в Хорватии

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