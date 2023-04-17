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Купить дом в Велика-Горица, Хорватия

9 объектов найдено
Дом 5 комнатв Велика-Горица, Хорватия
Дом 5 комнат
Велика-Горица, Хорватия
5 Количество комнат 262 м² Количество этажей 3
€ 280,000
I25358 Lomnička
Дом 10 комнатв Велика-Горица, Хорватия
Дом 10 комнат
Велика-Горица, Хорватия
10 Количество комнат 520 м² Количество этажей 2
€ 600,000
I24951 Тина Уевича
Дом 6 комнатв Велика-Горица, Хорватия
Дом 6 комнат
Велика-Горица, Хорватия
6 Количество комнат 250 м² Количество этажей 3
€ 285,000
I24569 Nikole Tesle
Дом 5 комнатв Велика-Горица, Хорватия
Дом 5 комнат
Велика-Горица, Хорватия
5 Количество комнат 330 м² Количество этажей 3
€ 323,000
I24369 Rakarska
Дом 5 комнатв Велика-Горица, Хорватия
Дом 5 комнат
Велика-Горица, Хорватия
5 Количество комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 400,000
I24354 Rakarska
Дом 9 комнатв Велика-Горица, Хорватия
Дом 9 комнат
Велика-Горица, Хорватия
9 Количество комнат 395 м² Количество этажей 2
€ 298,000
I23679 Улица Станка Лучича
Дом 5 комнатв Велика-Горица, Хорватия
Дом 5 комнат
Велика-Горица, Хорватия
5 Количество комнат 255 м² Количество этажей 1
€ 285,000
I22321
Дом 7 комнатв Велика-Горица, Хорватия
Дом 7 комнат
Велика-Горица, Хорватия
7 Количество комнат 400 м²
€ 180,000
I21697 Улица Августа Шено
Дом 6 комнатв Велика-Горица, Хорватия
Дом 6 комнат
Велика-Горица, Хорватия
6 Количество комнат 450 м²
€ 450,000
I21226 Улица Мартина пл. Tercela
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