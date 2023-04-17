Купить недвижимость в Велика-Горица, Хорватия

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Хорватия
Загребская жупания
City of Velika Gorica
Велика-Горица
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17 объектов найдено
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Дом 5 комнат
Велика-Горица, Хорватия
5 Количество комнат
262 м²
Количество этажей 3
€ 280,000
I25358 Lomnička
Квартира 2 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 155,000
Велика Горица, улица Славка Колара Двухкомнатная квартира 59,60м2 на 4 этаже в доме 1989 го…
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
3 Количество комнат
86 м²
2/2 Этаж
€ 187,376
I24974 Плешка
Квартира 4 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
4 Количество комнат
106 м²
€ 232,826
I24970 Плешка
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
3 Количество комнат
94 м²
2/2 Этаж
€ 206,144
I24973 Плешка
Дом 10 комнат
Велика-Горица, Хорватия
10 Количество комнат
520 м²
Количество этажей 2
€ 600,000
I24951 Тина Уевича
Дом 6 комнат
Велика-Горица, Хорватия
6 Количество комнат
250 м²
Количество этажей 3
€ 285,000
I24569 Nikole Tesle
Квартира 4 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
91 м²
1/1 Этаж
€ 185,000
I24370 Улица Краля Томислава
Дом 5 комнат
Велика-Горица, Хорватия
5 Количество комнат
330 м²
Количество этажей 3
€ 323,000
I24369 Rakarska
Дом 5 комнат
Велика-Горица, Хорватия
5 Количество комнат
150 м²
Количество этажей 2
€ 400,000
I24354 Rakarska
Квартира 5 комнат
Велика-Горица, Хорватия
5 Количество комнат
122 м²
3/3 Этаж
€ 268,400
I24016 Kurilovečka
Квартира 5 комнат
Велика-Горица, Хорватия
5 Количество комнат
142 м²
2/3 Этаж
€ 312,400
I24012 Andrije Kačića Miošića
Квартира 2 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
Количество этажей 2
€ 125,000
I23783 Plepelićeva
Дом 9 комнат
Велика-Горица, Хорватия
9 Количество комнат
395 м²
Количество этажей 2
€ 298,000
I23679 Улица Станка Лучича
Дом 5 комнат
Велика-Горица, Хорватия
5 Количество комнат
255 м²
Количество этажей 1
€ 285,000
I22321
Дом 7 комнат
Велика-Горица, Хорватия
7 Количество комнат
400 м²
€ 180,000
I21697 Улица Августа Шено
Дом 6 комнат
Велика-Горица, Хорватия
6 Количество комнат
450 м²
€ 450,000
I21226 Улица Мартина пл. Tercela
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