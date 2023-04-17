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Купить замок в Вараждинская жупания, Хорватия

Нови-Мароф
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1 объект найдено
Замок 20 комнатв Bela, Хорватия
Замок 20 комнат
Bela, Хорватия
20 Количество комнат 1 214 м²
€ 430,000
Вараждин, Нови Мароф, Бела Красивый замок/замок в стиле позднего ренессанса, построенный в …

Параметры недвижимости в Вараждинская жупания, Хорватия

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