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Купить квартиру в Вараждинская жупания, Хорватия

Вараждин
3
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4 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Lukacevec Toplicki, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Lukacevec Toplicki, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м² 1/1 Этаж
€ 144,999
I25163 Плитвичка улица
Квартира 4 комнатыв Вараждин, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Вараждин, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м²
€ 573,500
Вараждин - в непосредственной близости от Старого города Испытайте комфорт самого роскошног…
Квартира 3 комнатыв Вараждин, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Вараждин, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 99 м²
€ 327,921
Вараждин - в непосредственной близости от Старого города Испытайте комфорт самого роскошног…
Квартира 4 комнатыв Вараждин, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Вараждин, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 163 м²
€ 537,900
Вараждин - в непосредственной близости от Старого города Испытайте комфорт самого роскошног…

Параметры недвижимости в Вараждинская жупания, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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