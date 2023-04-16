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Хорватия
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Город Умаг
Умаг
Купить недвижимость с бассейном в Умаг, Хорватия
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15 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат
67 м²
€ 184,000
Особая возможность! Продается только две квартиры с прекрасным видом на море и залив Умаг, …
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат
69 м²
€ 183,000
Особая возможность! Продается только две квартиры с прекрасным видом на море и залив Умаг, …
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат
79 м²
€ 233,803
Роскошная недвижимость Фаркаш продает квартиру на двух этажах с боковым видом на море. Он со…
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат
79 м²
€ 232,037
Квартира на двух этажах с боковым видом на море. Он состоит из кухни 2-го этажа с гостиной, …
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат
73 м²
€ 216,192
Роскошная недвижимость Фаркаш продает квартиру на двух этажах с видом на море. Он состоит и…
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат
71 м²
€ 210,508
Роскошная недвижимость Фаркаш продает квартиру на двух этажах с видом на спортивные площадки…
Вилла 2 спальни
Krizine, Хорватия
2 ванных комнат
130 м²
€ 320,000
Продается отдельно стоящий дом с бассейном, всего в 5 км от моря. Он был полностью отремонти…
Вилла 3 спальни
Умаг, Хорватия
3 ванных комнат
160 м²
Цена по запросу
Продается новая красивая вилла с бассейном, в 4 км от моря. Он имеет площадь 160 м2 и распол…
Квартира 1 спальня
Умаг, Хорватия
1 ванных комнат
52 м²
€ 195,000
Роскошная недвижимость Фаркаш продает новые апартаменты в окрестностях Умага. Квартира явля…
Вилла 4 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат
500 м²
Цена по запросу
Эксклюзивная современная вилла на пляже !!!! Эксклюзивная вилла с частным пляжем на продажу,…
Вилла 4 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат
1 000 м²
Цена по запросу
Роскошные виллы Farkaš, Хорватия, продают роскошную дизайнерскую виллу в гольф-курорте Kempi…
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат
119 м²
Цена по запросу
The apartment is located on the ground floor and consists of two bedrooms, two bathrooms, ha…
Вилла 2 спальни
Умаг, Хорватия
3 ванных комнат
514 м²
Цена по запросу
A unique opportunity in Croatia! Luxury in Istria! For sale 5 type of villas in the go…
Вилла 4 спальни
Умаг, Хорватия
4 ванных комнат
967 м²
Цена по запросу
Уникальная возможность в Хорватии! Роскошь в Истрии! Продается 5 видов вилл на гольф-к…
Вилла 4 спальни
Умаг, Хорватия
4 ванных комнат
276 м²
€ 1,150,000
Вилла состоит из первого и первого этажей. На первом этаже находится большая кухня с обеденн…
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