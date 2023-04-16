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Купить квартиру с бассейном в Умаг, Хорватия

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4 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат 69 м²
€ 183,000
Особая возможность! Продается только две квартиры с прекрасным видом на море и залив Умаг, …
Квартира 2 спальнив Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат 67 м²
€ 184,000
Особая возможность! Продается только две квартиры с прекрасным видом на море и залив Умаг, …
Квартира 1 спальняв Умаг, Хорватия
Квартира 1 спальня
Умаг, Хорватия
1 ванных комнат 52 м²
€ 195,000
Роскошная недвижимость Фаркаш продает новые апартаменты в окрестностях Умага. Квартира явля…
Квартира 2 спальнив Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат 119 м²
Цена по запросу
The apartment is located on the ground floor and consists of two bedrooms, two bathrooms, ha…
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